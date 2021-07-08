تمديد "طوارئ كورونا" في المغرب لمدة شهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي حتى 10 أغسطس/آب المقبل.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، واتخاذ جميع التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع معطيات وضع الجائحة واتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام.

ودعت الحكومة مواطنيها إلى اتخاذ المزيد من الحذر والأخذ بالإجراءات الاحترازية الضرورية وعدم التساهل والتراخي بشأنها.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، الخميس تسجيل‭1336‬ إصابة ‭‬‬جديدة بفيروس كورونا ارتفاعاً من 1279 الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 538589.

وتشير البيانات أيضاً إلى تسجيل 5 وفيات جديدة وهو نفس العدد المسجل الأربعاء، ليصل إجمالي الوفيات إلى 9346.