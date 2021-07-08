كورونا يوقف الدراسة بجامعات ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الليبية إيقاف الدراسة بجميع الجامعات بداية من السبت المقبل إلى ما بعد عيد الأضحى.

وبحسب بيان من الوزارة فإنه لوحظ من خلال النشرة اليومية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي ازدياد في أعداد الإصابات بوباء كورونا وبشكل كبير في كل مناطق ليبيا.



وأوضح البيان أن "الوزارة تتابع بقلق هذه التقارير وحفاظاً على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تعلن إيقاف الدراسة مؤقتاً إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك بجميع الجامعات".

إيقاف التعليم بمدارس مصراتة

وفي السياق، أعلن مدير مكتب التعليم الأساسي بمراقبة التربية والتعليم بمدينة مصراتة، عبدالفتاح طيارة، إيقاف الدراسة اعتباراً من السبت المقبل ولمدة تسعة أيام.

وأوضح طيارة في بيان أن القرار جاء حفاظاً على صحة الطلاب ومعلميهم؛ بعد تسجيل 184 إصابة بفيروس كورونا (101 طالب وطالبة، و83 معلماً) في 25 مدرسة بالمدينة خلال الأيام الماضية.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية أن أكثر من 645348 طالباً وطالبة من الصفوف الأول والثاني والثالث بمرحلة التعليم الأساسي أنهوا، الخميس، عامهم الدراسي.

ومن المقرر أن تستمر الدراسة في المدارس الليبية للصفوف الأخرى حتى 19 أغسطس كآخر يوم من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف السادس والسابع والثامن وأولى وثانية ثانوي.

مؤشرات دخول المتحور الهندي

ويقول مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، إن هناك احتمالية كبيرة لدخول السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا إلى ليبيا المعروفة بالمتحور "دلتا".



وأشار إلى أن أوضاع مراكز العزل والإمكانات الصحية للتصدي للوباء في المنطقة الغربية كالزاوية وصرمان ورقدالين تحت ضغط كبير بسبب زيادة عدد الإصابات.

وارتفعت مؤخراً أعداد الإصابات بكورونا في ليبيا وتجاوزت معدل إيجابية الحالات من العينات المسحوبة 31% بعد أن كانت نحو 15% في فترة لا تتجاوز الشهر.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا 199 ألفاً و526 شخصاً، بينهم 16 ألفاً و95 حالة نشطة، ووفاة 3227 شخصاً.