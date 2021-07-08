طالبان على الأبواب.. سقوط المعبر الثاني يجمد تجارة إيران مع أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - معبران من أصل 3 تربط بين إيران وأفغانستان تسقط ببراثن طالبان، وترفع منسوب الهلع في طهران التي لم تجد بدا من تجميد تجارتها مع الجارة.

منظمة الجمارك الإيرانية أعلنت، مساء الخميس، وقف التجارة مع أفغانستان عقب سقوط معبرين حدوديين من أصل ثلاثة بيد مسلحي حركة طالبان.

وقال المتحدث باسم المنظمة روح الله لطيفي، لموقع صحيفة "عصر إيران" الحكومية: "نظرًا للتطورات الحالية في أفغانستان، تم وقف تجارة إيران مع هذا البلد على حدود دوغارون وماهيرود".

وأضاف لطيفي: "بسبب التطورات التي حدثت ظهر اليوم في جمارك إسلام قلعة وأبو نصر فرحي الأفغانية، توقف التجار في إرسال البضائع التجارية حتى إشعار آخر".

وتابع المسؤول الإيراني أن "التجار مطالبون بالامتناع عن إرسال الشحنات التجارية إلى حدود دوغارون وماهيرود"، مشيرا إلى أن "المنفذ الحدودي ميلك الذي يربط محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية مع أفغانستان لا يزال نشيطاً".

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين محليين قولهم إن قوات من حرس الحدود الأفغاني دخلت إلى إيران بعد سيطرة مسلحي طالبان على منفذ "إسلام قلعة".

ويعد منفذ "إسلام قلعة" من أهم المنافذ التجارية بين إيران وأفغانستان وأغلب البضائع يتم تصديرها عبر هذا المعبر الحيوي.

وتعد الصين وباكستان وتركيا من منافسي إيران في السوق الأفغانية.