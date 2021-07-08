بشرى سارة للسياحة المصرية.. رسميا الروس قادمون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت مصر بقرار روسيا، الخميس، برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسي من الكرملين في هذا الصدد.

وأعربت مصر عن تطلعها لسرعة عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون الثنائي في المجال السياحي، وخاصة في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لاحتواء فيروس كورونا، حسبما جاء في بيان من مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.



وأكدت مصر أن هذا القرار يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية على كافة الأصعدة، التي تشهد زخماً في مختلف المجالات.

تفاؤل روسي

صرحت المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية "آتور"، مايا لوميدزي، اليوم الخميس، بأن السياح الروس طوال السنوات، ابتداء من عام 2015 عندما تم وقف الرحلات الجوية إلى مصر، لم يقللوا من طلبهم على منتجعات هذا البلد، والآن بعد رفع القيود على الحركة الجوية ستكون الطلبات مرتفعة جداً.

ومن ناحية أخرى، قال مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الخميس للصحفيين، إن قضية عدد الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية سيتم البت فيها في اجتماع مرتقب للمقر.

وأضاف المقر "سيتم البت في عدد الرحلات الجوية مع مصر في اجتماع مقر العمليات، مع الأخذ بالحسبان الوضع الوبائي، وسيتم الإبلاغ عن القرار في وقت لاحق" بحسب وكالة سبوتنيك الروسية اليوم.

هذا وألغى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوم حظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.

وأعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينينس مانتوروف، يوم 24 يونيو/حزيران الماضي، أنه من المتوقع الانتهاء من المسائل الفنية بشأن فتح حركة الطيران من روسيا إلى المنتجعات المصرية قريبا.

وتوقفت حركة الطيران بين مصر وروسيا في خريف عام 2015 عقب سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء، ومقتل جميع ركابها وطاقمها، إثر استهدافها بعمل إرهابي.

يذكر أن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، أعلن اليوم الخميس، تسجيل 24818 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 5707452 إصابة.