كيف تحمى وجهك وذراعك من الشمس أثناء قيادة السيارة؟

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القاهرة - سامية سيد - يتعرض الجانب الأيسر من الوجه والذراع لأشعة الشمس أثناء قيادة السيارة، خاصة إذا كنت تتعرض للشمس لفترة طويلة، وقد كشفت الأبحاث أن كثرة التعرض لآشعة الشمس قد يسبب سرطان الجلد، لذا في هذا التقرير نتعرف على طرق لحماية وجهك وذراعك من الشمس أثناء قيادة السيارة، بحسب موقع " skincareclinic".

ويتعرض الجانب الأيسر من الجسم- الذراع والوجه والرقبة - لمزيد من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة أكثر من الجانب الأيمن أثناء قيادة السيارات.





كيف تحمي وجهك وذراعك من الشمس أثناء قيادة السيارة؟1. ضع الكريم الواقي من الشمس قبل القيادة

احتفظ بكريم واقي من الشمس بمعامل حماية من الشمس 30 أو أعلى في السيارة وتعود على وضعه على ذراعك اليسرى ورقبتك ووجهك قبل القيادة، يحميك الواقي من الشمس واسع الطيف من أشعة UVB و UVA ويجب إعادة وضعه مرة أخرى كل ساعتين.

2. ارتدى ملابس قطنية فاتحة اللون وقبعة

لمزيد من الحماية، احرص على ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون لأن الملابس الفاتحة لا تمتص أشعة الشمس، وكذلك قبعة لحماية رأسك ويمكن للقمصان طويلة الأكمام، والسراويل الطويلة أو التمريرات، والقبعة واسعة الحواف ، والنظارات الشمسية الواقية من الأشعة فوق البنفسجية وحتى الوشاح ـ أن تحافظ على بشرتك محمية من أشعة الشمس فوق البنفسجية، بشكل خاص إذا كنت تقود أو تركب في سيارة مكشوفة.

3. ضع طبقة واقية من الأشعة فوق البنفسجية على نوافذ السيارة

على الرغم من أن الزجاج الأمامي سيحجب معظم الأشعة فوق البنفسجية، فإن النوافذ الخلفية والجانبية لن تفعل ذلك كجدار حماية إضافي، قم بتثبيت طبقة واقية للحماية من الأشعة فوق البنفسجية على نوافذ سيارتك، حيث تحجب هذه الطبقة أحياناً ما يصل إلى 99٪ من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

أو قم بالقيادة مع نوافذك مغلقة بدلاً من فتحها لأن ذلك يحد أيضًا من مقدار التعرض للأشعة فوق البنفسجية الذي ستتلقاه.