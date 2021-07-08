شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد التبرع بالدم.. يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان والنوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التبرع بالدم بانتظام يسهم في العديد من الفوائد الصحية لجسمك، لأنه يؤدى إلى تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وداء ترسب الأصبغة الدموية، لذا ينصح الخبراء بالتبرع بالدم بانتظام من أجل مساعدة الناس بالمقام الأول، حيث يمكنك التبرع بالدم بحد أقصى 5 مرات سنويًا مع التبرع في غضون ثلاثة أشهر.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Drhealthbenefits، فأبرز فوائد التبرع بالدم مايلى:1. تقليل مخاطر النوبات القلبية

أظهرت الدراسات أن فوائد التبرع بالدم يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية خاصة عند الرجال، كما تخفض أمراض خلايا الدم الحمراء، وهي الخلايا التي تحتوي على الهيموجلوبين الذي يتكون من الحديد، والذي يعمل على ربط الأكسجين، وخفض الكوليسترول الذى يؤثر على جدران الأوعية الدموية وظهور تصلب الشرايين.

2. تجديد الدم بسرعة أكبر

التبرع بالدم بانتظام سيؤدى إلى تجديد الدم بسرعة أكبر، وتصبح أكسدة الكوليسترول أبطأ، بالإضافة إلى ذلك، يتدفق الدم بشكل أكثر سلاسة ويمكن أيضًا منع تراكم الدهون وأكسدة الكوليسترول في جدران الشرايين التاجية.

3. يقاوم تلف الكبد

يلعب الكبد دورًا مهمًا في تنقية الدم وإزالة السموم منه، والتبرع بالدم بانتظام يمنع تلف الكبد الناتج عن زيادة الحديد في الجسم.

4. تقليل مخاطر الإصابة بداء ترسب الأصبغة الدموية

داء ترسب الأصبغة الدموية هو اضطراب وراثي يمتص فيه الجسم الكثير من الحديد من الطعام ويساعد التبرع في تجنب الإصابة بهذا المرض من خلال إزالة روتين الدم وخفض الحديد الزائد من الجسم.

5. تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

يؤدي ارتفاع مستويات الحديد إلى زيادة سماكة الدم، إلى جانب زيادة مستويات الحديد، الذى يمكنه أيضًا تسريع عملية أكسدة الكوليسترول، ووفقًا للمجلة الأمريكية لعلم الأوبئة فإنه من خلال التبرع بالدم ، يمكنك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 33٪ وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 88٪.

وقال باحثون من الجمعية الطبية الأمريكية إن التبرع بالدم كل 6 أشهر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية في سن 43 إلى 61 عامًا.

6. تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

يرتبط خطر الإصابة بالسرطان بمستويات عالية من الحديد في الدم، فكلما زاد محتوى الحديد، زادت احتمالية الإصابة بالسرطان، لذا يمكن التحكم في محتوى الحديد في الدم عن طريق المتبرع بالدم، مما يعنى تراجع خطر الإصابة بسرطان الكبد والأمعاء والرئتين والحلق .