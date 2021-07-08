صحة ورشاقة

زيادة إصابات كورونا بأمريكا بين غير المطعمين.. 11% خلال أسبوع

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤولون أمريكيون، الخميس، أن إصابات في الولايات المتحدة زادت 11% الأسبوع الماضي، وأنها اقتصرت تقريباً على من لم يحصلوا على اللقاحات.

وقالت راشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن نحو 93% من حالات "كوفيد-19" حدثت في مقاطعات تقل فيها معدلات التطعيم عن 40%، مضيفة أن جميع الوفيات تقريباً بين أشخاص لم يتلقوا اللقاح.

وأشارت والينسكي إلى أن حالات "كوفيد-19" تزداد في مقاطعات يسكنها تسعة ملايين شخص.

وأوضح جيف زينتس الذي يقود فريق البيت الأبيض المعني بمواجهة "كوفيد-19" أن البيت الأبيض يعتزم تركيز المساعدات الاتحادية على التطعيم ضد كورونا وعلاجه في ولايات منها ميزوري ونيفادا وإيلينوي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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