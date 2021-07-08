وزير الدفاع المصري: قادرون على ردع من تسول له نفسه المساس بأمننا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات شعبها.

جاء ذلك في لقاء جمع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، بعدد من الضباط المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة المصرية، في إطار حرص القيادة العامة على التواصل مع القادة على كافة المستويات لإرساء الدعائم والأسس التي تسهم في مواصلة عطاء القوات المسلحة جيلاً بعد جيل.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبدالحافظ غريب، نقل القائد العام للقوات المسلحة، تحيات وتهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة والتي تعتبر مسئولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة في أعناقهم من أجل الحفاظ على الوطن وصون مقدساته.





وأكد أن "الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات، وأن القوات المسلحة المصرية بما تمتلكه من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة في كافة التخصصات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصري العظيم".







وأوصى الفريق أول محمد زكي القادة والضباط بمواصلة البحث والإطلاع في مجالات المعرفة العسكرية والمدنية التي تعينهم على أداء مهامهم على الوجه الأمثل، والتمسك بالإنضباط العسكري والمبادئ والمثل العليا للعسكرية المصرية لتظل القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم نموذجًا فريدًا للانضباط والالتزام.

وأدار زكي حوارًا مع القادة والضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا، وطالبهم باستمرار الإرتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا على دراية كاملة بكل ما يدور من أحداث إقليمية وعالمية وإنعكاساتها على الأمن القومي المصري.