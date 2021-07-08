شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء يجب معرفتها حال تطعيم المرأة الحامل بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرًا لعدم وجود العديد من الدراسات حول التأثير الضار للقاحات على النساء الحوامل وفقا لموقع "inda Express، فنحن بحاجة إلى توخي الحذر الشديد، حيث إنه قبل اتخاذ قرار أخذ اللقاح، من الأفضل أن تتحدث المرأة الحامل مع طبيب أمراض النساء الخاص بها.



أشياء يجب وضعها في الاعتبار قبل التطعيم وأثناء للحوامل

في اليوم السابق لتلقى اللقاح، حافظى على رطوبتك، واحظى بنوم جيد لمدة 8 ساعات وتناولى وجبة خفيفة قبل الذهاب للتطعيم مباشرة.

ارتدى ملابس فضفاضة خاصة من الذراعين حتى يمكن إعطاء اللقاحات بسهولة.

إذا كان لديك أي رد فعل تحسسي سابق لأي دواء ، فتأكدى من إخبار الطبيب.

اتبعى جميع الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء قناع مزدوج ، ولا تلمسى الجزء الأمامي من القناع ، ولا تلمسى الأسطح، وحافظى على مسافة اجتماعية.





ما يجب أن تفعله المرأة الحامل بعد التطعيم

1. بعد أخذ اللقاح ، انتظرى لمدة 30 دقيقة على الأقل لأن معظم الآثار الضارة تظهر في أول 30 دقيقة.

2. بعد العودة إلى المنزل إذا كنت تعانين من أي أعراض مثل الحمى وآلام الجسم والصداع وآلام المفاصل ، تناولى الباراسيتامول بعد إبلاغ طبيب أمراض النساء.

3. استمرى في تناول مكملات الحديد والكالسيوم. إلى جانب ذلك ، تناولى مكملات فيتامين (هـ) وفيتامين (د) لأنها ستساعد في التعافي بشكل أسرع.

4. خذى قسطًا من الراحة طوال اليوم وحافظى على رطوبتك في اليوم الذي تحصلين فيه على التطعيم.

5. إذا كنت في الثلث الأخير من الحمل ، فقومى بتدوين حركات الجنين . وإذا شعرت في أي وقت أن حركات الجنين أقل ، فعليك الإسراع إلى المستشفى على الفور.

6. إذا لم تهدأ الأعراض الخفيفة، فاتصلى على الفور بطبيب أمراض النساء.