شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع من الأطعمة يجب على مريض الكلى والسكر تجنبها.. أبرزها الوجبات السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأشخاص المصابون بأمراض الكلى أو السكري يجب أن يتخذوا احتياطات صارمة بشأن نظامهم الغذائي، وقد تختلف الاحتياجات الغذائية حسب حالة كل شخص، ولكن ينصح بتجنب بعض الأطعمة خاصة التي تحتوي على البوتاسيوم والصوديوم والفوسفور، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

5 أنواع من أطعمة يجب تجنبها إذا كنت تعاني من أمراض الكلى أو السكري: 1- اللحوم المصنعة

تشكل الأطعمة المصنعة بشكل عام خطورة على الصحة، لأنها تحتوى على نسبة عالية من الملح نتيجة التجفيف أو المعالجة أو التدخين لتحسين مذاقها، وهو ما يضر بالأشخاص خاصة المصابين بأمراض الكلى، كما يمكن أن تسبب اللحوم المصنعة أيضًا تراكم السوائل في الكاحل أو حول القلب ما يُهدد بالسكتة القلبية.

2- المشروبات الغازية

يجب منع المشروبات الغازية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض الكلى لأنها تحتوي على الفوسفور الذي يضاف للحفاظ على الصودا فترة أطول، فقد يسبب الفسفور حدوث مضاعفات لهؤلاء الأشخاص لأنه عند امتصاصه يسبب ارتفاع ضغط الدم ومشاكل حادة في الكلى، وقد يؤدي أيضًا إلى إضعاف العظام وأمراض القلب.

3- الفواكه عالية البوتاسيوم

يمكن أن تكون الفاكهة مفيدة جدًا للصحة ولكن بعض الأنواع قد تضر بمرضى الكلى أو السكري، حيث إن تناول كميات عالية من البوتاسيوم والتي تتوافر في مجموعة معينة من الفواكه، قد تسبب الإرهاق وضعف العضلات ومشاكل في القلب.

4- الفول والعدس

العدس لديه محتوى عالى من الفوسفور، ويُنصح الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وأمراض الكلى فقط بتناول العدس بكميات صغيرة جدًا وكذلك الفول.

5- الأطعمة المحفوظة والوجبات السريعة

غالبًا ما يتم تصنيع الأطعمة المحفوظة والوجبات السريعة بواسطة عناصر معالجة غنية بالصوديوم، لذلك يجب أن يكون الأشخاص المصابون بأمراض الكلى والسكري أكثر حذرًا تجاه تلك الأطعمة، كما تحتوي الوجبات السريعة على الكربوهيدرات المكررة التي تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم.