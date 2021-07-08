شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأدوية الأمريكية تراجع عقارا جديدا لعلاج الربو يقلل من النوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت كل من شركة استرازينيكا AstraZeneca وشركة أمجين Amgen إنهما حصلا على مراجعة سريعة من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" لعلاج للربو.

قالت شركة الأدوية استرازينيكا AstraZeneca وشركة أمجين،Amgen اليوم الخميس إن عقارهما التجريبي Tezepelumab حصل على مراجعة سريعة من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية للحصول على موافقة عليه كعلاج للربو.

ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، أظهر الدواء في التجارب أنه يمكن أن يقلل من نوبات الربو لدى المرضى الذين يعانون من أشكال حادة وغير خاضعة للسيطرة من أمراض الجهاز التنفسي، مع وعد باستخدامه على نطاق أوسع ضد مسببات مختلفة.

وقال ديفيد ريس، كبير المسئولين التنفيذيين في شركة أمجين: "الربو الحاد هو مرض صعب ومعقد للأطباء وملايين المرضى ولديه احتياجات طبية عالية لم تتم تلبيتها".

وأضاف، يعاني ما يقرب من 339 مليون شخص من الربو في جميع أنحاء العالم، 10% منهم يعانون من أشكال حادة من هذه الحالة.

قالت شركة استرازينيكا إن المراجعة السريعة تتبع طلبها للجهة التنظيمية الأمريكية، ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن الدواء في الربع الأول من العام المقبل.

وأضافت، إن عقار تيزيبيلوماب، خفض معدل نوبات الربو بنسبة 56% بين المرضى مقارنة بالدواء الوهمي في دراسة في مرحلة أخيرة استمرت لمدة عام، والتي تضم ما يقرب من 1000 مريض يتلقون بالفعل رعاية قياسية.

وأظهرت البيانات التفصيلية التي قدمت في اجتماع افتراضي للأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، حيث خفض الدواء خطر النوبات بنسبة 70% في المرضى.

وتحدث نوبات الربو نتيجة تورم وضيق المسالك الهوائية مما قد يؤدي إلى تفاقم نوبات الربو، يمكن أن تتسبب العديد من العوامل في حدوث حالة الجهاز التنفسي وتصبح شديدة.

ووفقا لموقع شركة استرازينيكا، يعمل عقار تيزيبيلوماب Tezepelumab عن طريق منع نوع من البروتين المناعي يسمى TSLP، الموجود في بطانات الرئتين، ينتمى هذا البروتين المسمى TSLP إلى مجموعة السيتوكينات المسؤولة عن إطلاق إنذار لجهاز المناعة في الجسم ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى حدوث التهاب.