شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض العيون الأكثر شيوعاً وعلامات الإصابة.. منها الحساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤدى معظم مشاكل العيون إلى إتلاف نظامك البصري الدقيق قبل أن تلاحظ أي أعراض، لذا يمكن أن تساعد فحوصات العين المنتظمة طبيب العيون في اكتشاف أمراض العيون الشائعة وعلاجها قبل أن تفقد الرؤية، في هذا التقرير نتعرف على أمراض العيون الأكثر شيوعاً وعلامات الإصابة، وفقاً لموقع " healthgrades".

تعرف على أمراض العيون الأكثر شيوعاً وعلامات الإصابة1. التنكس البقعي المرتبط بالعمر

بمرور الوقت، يمكن أن تتفكك خلايا البقعة - وهي منطقة صغيرة حرجة من شبكية العين مسئولة عن الرؤية الحادة - مسببة التنكس البقعي المرتبط بالعمر، قد يظهر التشويش والبقع الداكنة في مركز رؤيتك، ويمكن أن تؤدي المكملات الغذائية أو الأدوية أو العلاج بالليزر إلى إبطاء تقدم التنكس البقعى والحفاظ على بصرك.

2. كسل العين أو الحول

أكثر مشاكل الرؤية شيوعًا عند الأطفال ويحدث كسل العين أو الحول بسبب مشاكل الاتصال بين الدماغ والعينين، حيث تقلل الرؤية في عين واحدة فقط، يمكن أن يحدث هذا بسبب موضع العين أو لأن إحدى العينين بها خطأ انكساري أكثر خطورة من الأخرى.

يمكن للبقع أو القطرات أن تضعف مؤقتًا العين القوية، وتستعيد الرؤية المتوازنة.



امراض العيون

3. الجلوكوما أو المياه الزرقاء على العين

تنتج العين الطبيعية باستمرار كمية صغيرة من السائل وتتسرب منها كل يوم لأسباب لا يفهمها الأطباء، حيث يتراكم الضغط في العين، مما يؤدي إلى إتلاف العصب البصري الذي ينقل الإشارات بين شبكية العين والدماغ.

إذا تُرك الجلوكوما دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى العمى، يمكن لفحوصات العين الكاملة اكتشافها مبكرًا كما أن قطرات العين أو العلاجات الأخرى تحمي بصرك.

4. اعتلال الشبكية السكري

تحتوي شبكية العين على العديد من الأوعية الدموية الدقيقة إذا ظل مستوى السكر في الدم مرتفعاً بمرور الوقت ، فإن هذه الأوعية الدموية تنتفخ وتضعف، وتتداخل مع رؤيتك. قد لا تلاحظ ذلك في البداية - ولهذا السبب يجب أن يخضع كل مصاب بداء السكري لفحص كامل للعين كل عام مع تطور اعتلال الشبكية ، قد ترى بقعًا أو أضواء وامضة أو تفقد جزءًا من رؤيتك أو كلها.

5. حساسية العين

تحدث الحساسية عندما تتفاعل الأنسجة في عينيك مع شيء ما في الهواء من حولك غالبًا ما تؤدي حبوب اللقاح والعفن والغبار إلى حدوث هذه الاستجابة. يجعل عينيك تفرزان مادة تسمى الهيستامين ، والتي تسبب الاحمرار والتورم والحكة والدموع والحرقان. تجنب المواد المسببة للحساسية - على سبيل المثال ، عن طريق التحقق من عدد حبوب اللقاح قبل التوجه للخارج - واستخدام قطرات خاصة للعين يمكن أن يخفف الأعراض.

6. جفاف العين

لا ينتج بعض الناس ما يكفي من الدموع أو تتبخر دموعهم بسرعة كبيرة، يمكن أن تظهر العيون الجافة أيضًا كجزء من حالة طبية أكبر مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

الحالات الخفيفة تسبب تهيجًا وصعوبة في استخدام الكمبيوتر أو القراءة، يمكن أن يؤدي التهاب العين إلى ألم أو تقرحات أو ندوب في القرنية.