شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعالج حمو النيل عند الأطفال فى الصيف وما طرق الوقاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمو النيل أو الطفح الحرارى الجلدى من أكثر المشاكل الجلدية الشائعة بين الأطفال في فصل الصيف، والطفح الجلدي الحراري، هو في الأساس طريقة استجابة الجلد لتراكم العرق، ويحدث عندما تحبس المسام المسدودة العرق تحت الجلد ويمكن أن يتسبب في ظهور طفح جلدي يشبه الكثير من النتوءات الصغيرة المحاطة بالجلد الأحمر، نتعرف في هذا التقرير على طرق علاج حمو النيل عند الأطفال في الصيف، بحسب موقع romper.

حمو النيل هو الأكثر شيوعاً عند الرضع ولكن الأطفال الأكبر سنًا وحتى البالغين قد يعانون أيضًا من الطفح الحراري الجلدى.

أعراض حمو النيل عند الأطفال

العلامة الأكثر وضوحًا لحمو النيل هي الطفح الجلدي الفعلي نفسه، حيث يتكون الطفح الجلدي من بقع صغيرة من الجلد الوردي أو الأحمر.

واعتمادًا على لون بشرة الطفل، قد يكون لهذه النتوءات الشائكة مظهر واضح أو مملوء بالسوائل مثل الفقاعات.

في بعض الحالات الأكثر شدة، يمكن أن يبدو الطفح الحرارى أيضًا على شكل قشعريرة على الجلد، أو تحتوي على بثور مليئة بالصديد.

يظهر الطفح الجلدي عادة على الرأس والرقبة وأعلى الصدر، يمكن أن توجد أيضًا في ثنايا جلد طفلك، ويمكن أن تظهر على أنها شائكة أو حكة.

إذا ظهرت على طفلك أعراض أخرى مصحوبة بطفح جلدي، فمن الأفضل دائمًا الاتصال بطبيب الأطفال.

علاج حمو النيل

لا يكون الطفح الحراري الجلدى خطيرًا في العادة ويمكن علاجه في المنزل، ومعظم حالات الطفح الحراري ستحل تلقائيًا عن طريق إزالة العامل المسيء، وعادة يمكن تحقيق ذلك عن طريق نزع الملابس ووضع الطفل في بيئة أكثر برودة.

-ترك المنطقة المصابة من الجسم عارية في بيئة أكثر برودة.

-لا يجب وضع أي مراهم جلدية على حمو النيل.

يجب أن يختفي الطفح الجلدي الحراري من تلقاء نفسه، ولكن إذا لم يحدث، فقد يكون الوقت قد حان لاستدعاء الطبيب.

-إذا أصبح الطفح الجلدي بسبب الحرارة مستمرًا ومثيرًا للمشاكل، فاتصل بطبيب الأطفال لأن الستيرويدات الموضعية يمكن أن تكون مفيدة في بعض المرضى.

طرق الوقاية من حمو النيل

-يجب التأكد من أن طفلك لا يشعر بالحرارة الشديدة في أي وقت.

- ضع في اعتبارك ارتداء ملابس فضفاضة تسمح بمرور الهواء لطفلك عندما يكون في المناخ الأكثر دفئًا

-إبقاء الجلد مكشوفًا إذا كان الطفل عرضة للتعرق.

- قلل من الوقت الذي تقضيه في الأماكن الحارة والرطبة.

-حاول تشغيل مراوح السقف لإنتاج حركة هواء جيدة في الغرف المشغولة.