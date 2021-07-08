شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتبع ريجيم قليل الدهون لإنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتباع نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن لكن الأمر يتطلب أكثر من مجرد تناول الأطعمة قليلة الدسم لإنقاص الوزن، يجب عليك أيضًا مراقبة عدد السعرات الحرارية التي تتناولها، وفى هذا التقرير نتعرف على طرق لاتباع ريجيم قليل الدهون لإنقاص الوزن، وفقاً لموقع " webmd".



انقاص الوزن

طرق لاتباع ريجيم قليل الدهون لإنقاص الوزن

جسمك يخزن السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون، حتى لو كانت تأتي من الأطعمة الخالية من الدهون والمتحولة ومنخفضة الدهون.

إذا استبدلت الأطعمة الغنية بالدهون بأطعمة عالية السعرات الحرارية مثل الحلويات ، فمن المحتمل أن تكتسب وزناً بدلاً من أن تفقد الوزن.

لإنقاص الوزن، تحتاج إلى حرق سعرات حرارية أكثر مما تتناوله، يمكنك القيام بذلك عن طريق ممارسة المزيد من التمارين الرياضية وتناول كميات أقل من الدهون وسعرات حرارية أقل.

ما هي كمية الدهون التي يجب أن تتناولها؟

يوصي الخبراء بأن يحصل معظم البالغين على 20٪ -35٪ من السعرات الحرارية اليومية من الدهون، وهذا يعني حوالي 44 إلى 77 جرامًا من الدهون يوميًا إذا تناولت 2000 سعر حراري في اليوم.

اقرأ ملصقات التغذية على عبوات الطعام، حيث توضح ملصقات التغذية عدد جرامات الدهون لكل وجبة والسعرات الحرارية لكل وجبة.

تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة قليلة الدسم للحصول على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها.

تناول الأطعمة النباتية في الغالب (مثل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة) وكمية معتدلة من الأطعمة الخالية من الدهون وقليلة الدسم والحيوانية (اللحوم ومنتجات الألبان) للمساعدة في التحكم في الدهون والكوليسترول والكربوهيدرات والسعرات الحرارية.

عند التسوق، اختر الأسماك والدواجن واللحوم الخالية من الدهون .

تشمل المصادر الجيدة الأخرى للبروتين قليل الدسم الفاصوليا والبازلاء المجففة والزبادي قليل الدسم والحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم والجبن قليل الدسم والتونة المعبأة في الماء.

اختر الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون وبذور الكتان والجوز لصحة القلب وتوصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون مرتين أسبوعياً لفوائد أحماض أوميجا 3 الدهنية.

5 نصائح للطبخ قليل الدهون

-قم بإزالة جميع الدهون الظاهرة وإزالة الجلد من الدواجن.

-ضع الشوربة في الثلاجة، وأزل الدهون المتجمدة من الأعلى قبل الأكل.

-قم بخبز أو شواء أو شواء اللحوم على رف يسمح للدهون بالتقطير من اللحم.

-رش عصير الليمون والأعشاب والتوابل على الخضار المطبوخة بدلاً من استخدام الجبن أو الزبدة أو الصلصات التي تحتوي على كريمة.

-جرب الزبادي العادي أو الخالي من الدسم أو قليل الدسم والثوم المعمر على البطاطس المخبوزة

عندما تأكل في الخارج

-اختر الأطعمة الجاهزة مثل السمك أو الدجاج المشوي أو المحمص أو المشوي.

-تجنب الأطعمة المقلية والأطعمة ذات الصلصات الثقيلة.

اطلب أن يتم طهي طعامك بدون إضافة الزبدة أو السمن الصناعى أو الشوربة أو الصلصة.

إذا كنت تطلب سلطة ، فاطلب التتبيلة قليلة الدسم على الجانب.

-اختر الفاكهة أو الزبادي المجمد غير الدسم بدلاً من الآيس كريم أو الكيك أو الفطيرة.