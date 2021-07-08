شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تزيد عدد كرات الدم الحمراء منها الشوكولاتة الداكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يعانى بعض الأشخاص من قلة عدد كرات الدم الحمراء، أو فقر الدم الذى قد يؤدى لمشاكل عديدة منها الشعور بالتعب والإرهاق، حيث يعمل الجسم بجهد أكبر حتى تحصل الخلايا على الأكسجين الذى تحتاجه، لذا يمكنك زيادة استهلاكك لأطعمة معينة للحفاظ على لزيادة مستويات كرات الدم الحمراء لديك، في هذا التقرير نتعرف على 5 أطعمة لزيادة عدد كرات الدم الحمراء، وفقاً لموقع "Health".

يعد تعداد خلايا الدم الصحي أمرًا بالغ الأهمية لصحتك ورفاهيتك بشكل عام، يشير عدد خلايا الدم الحمراء إلى ما إذا كان جسمك يتلقى كميات كافية من الأكسجين، حتى يتمكن من العمل بشكل صحيح.

الهيموجلوبين هو بروتين موجود في كرات الدم الحمراء، وهو مسئول عن حمل الأكسجين عبر الجسم ينقل هذا البروتين أيضًا ثاني أكسيد الكربون من الخلايا إلى الرئتين، مما يسهل إطلاقه عندما يزفر الشخص.

يمكن أن يؤدي انخفاض مستوى الهيموجلوبين إلى ردع جسمك عن أداء هذه الوظائف الحيوية، مما يجعلك تعاني من أعراض مثل التعب ، والضعف ، وألم الصدر ، وضيق التنفس ، والصداع ، أو ضعف الشهية.

إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض، فإن استشارة الطبيب هي الطريقة الصحيحة ومع ذلك ، يمكنك زيادة تناول الحديد وفيتامين ب 12 من خلال بعض الأطعمة لأنه من شأنه أن يعزز مستويات الهيموجلوبين لديك.

إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة عدد كرات الدم الحمراء:

ستعزز هذه الأطعمة محتوى الحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب 12 في جسمك وتساعد على زيادة عدد خلايا الدم الحمراء:

1. السبانخ

تحتوي السبانخ على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وهو الطعام الفائق الذي يجب أن تدرجه في نظامك الغذائي. السبانخ غنية بالحديد وفيتامين ج الذي يعزز امتصاص الحديد.

تحتوي هذه الخضراوات الورقية على مضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين الصحة العامة عن طريق تقليل الالتهاب وزيادة مستويات المناعة.

تساعد السبانخ الغنية بالحديد وفيتامين ج على إدارة مستوى تعداد الدم بشكل فعال.

2. البذور

تحتوي البذور مثل الكتان واليقطين والشيا على كميات كافية من المغنيسيوم والحديد والألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية ويمكن أن تساعدك على محاربة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يمكن للبذور أيضًا حماية خلاياك من الجذور الحرة الضارة التي تنتج أثناء عمليات التمثيل الغذائي.

3. البروكلي

يعتبر البروكلي من الأطعمة القوية، كما يتم الاستشهاد به في كثير من الأحيان، حيث يحتوي على الحديد وفيتامين سي يساعد جسمك على امتصاص الحديد بشكل أفضل.

هذه الخضراوات الرائعة غنية أيضًا بالألياف والبروتين والكالسيوم والسيلينيوم والمغنيسيوم، لذلك ، سواء كانت محاربة فقر الدم أو بناء العضلات أو تقوية العظام ، فإن البروكلي الأفضل.

4. الشوكولاته الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة أيضًا على مضادات الأكسدة والمغنيسيوم والحديد وتدعم في تقليل الالتهابات ومستويات الكوليسترول الضار LDL وضغط الدم هذا العلاج المغذي واللذيذ مفيد أيضًا في تقليل عوامل الخطر لأمراض القلب.

5. البيض

إلى جانب كونه غنيًا بالبروتينات، يحتوي البيض على العناصر الغذائية الأساسية والمعادن مثل فيتامين د وحمض الفوليك والأحماض الأمينية وفيتامين ب 12 والحديد يساعد هذا على تعزيز قوة العضلات والعظام، وزيادة مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، المعروف أيضًا باسم "الكوليسترول الجيد" وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.