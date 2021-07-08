شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن دايت "الكيتو الكسول" لإنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دايت الكيتو الكسول أو lazy keto من أنظمة إنقاص الوزن الشائعة التابعة لنظام "الكيتو دايت" التقليدي، لكن "الكيتو الكسول" أقل تقييداً من الكيتو التقليدي، في هذا التقرير نتعرف على دايت الكيتو الكسول والأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها، وفقاً لموقع "ميديكال نيوز توداي".



دايت الكيتو الكسول

ما هو دايت الكيتو الكسول؟

يعتبر دايت الكيتو الكسول أقل تقييدًا من نظام كيتو الغذائي، وكذلك فهو أكثر تنوعاً، وقد يهدف الشخص الذي يتناول نظامًا غذائيًا تقليديًا إلى تناول المغذيات الكبيرة بالنسب التالية:

55-60 % دهون

30 - 35٪ % بروتين

5-10 % كربوهيدرات

يتطلب دايت الكيتو الكسول الحد من الكربوهيدرات بنسبة 10٪ أو أقل من سعراته الحرارية اليومية يعني هذا النهج أن الشخص لا يحتاج إلى تتبع كمية الدهون والبروتينات التي يتناولها.



دايت الكيتو الكسول

فوائد دايت الكيتو الكسول

وفقًا للبحث، قد يقدم نظام كيتو الغذائي التقليدي فوائد لبعض الحالات الصحية، بما في ذلك السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري.

يستخدم الناس نهج الكيتو لوضع أجسامهم في حالة تسمى الكيتوزية.

في ظل الظروف الغذائية العادية ، يقوم الجسم بتكسير الكربوهيدرات إلى جلوكوز، والذي يستخدمه كمصدر أساسي للطاقة. عندما يحد الشخص من تناول الكربوهيدرات، ينتج الجسم أجسامًا كيتونية لاستخدامها في الطاقة بدلاً من الجلوكوز.

يمكن أن تتسبب الحالة الكيتونية في قيام شخص ما بتخزين طاقة أقل على شكل دهون واستخدام الدهون كوقود ، مما قد يفسر آثار نظام كيتو الغذائي على الوزن والتمثيل الغذائي.

في حين أن تقييد تناول الكربوهيدرات هو المحرك الأساسي للكيتوزيه، فإن المدخول النسبي للمغذيات الكبيرة الأخرى مهم أيضًا.

يمكن أن يكون اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مفيدًا لفقدان الوزن ومرض السكري ومخاطر القلب والأوعية الدموية، حتى لو لم يدخل الشخص الكيتوزية.

من خلال الحد من الكربوهيدرات إلى 10٪ أو أقل ، قد يساعد نظام الكيتو الغذائي الكسول على تجنب الأطعمة المكررة والسكريات المضافة.

نتيجة لذلك ، يمكن أن يساعد هذا النهج الشخص على إدارة وزنه أو تحسين صحته ، اعتمادًا على خياراته الغذائية.

يجب على الشخص الذي يتناول نظامًا غذائيًا كسولًا أن يتأكد من أنه يأكل ما يكفي من الفاكهة والخضراوات والألياف الغذائية، وكلها يدرجها الخبراء على أنها مهمة لتعزيز الصحة.



دايت الكيتو الكسول

أطعمة لتناولها في دايت الكيتو الكسول

يقيد دايت الكيتو الكسول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات ومع ذلك ، فإن بعض هذه الأطعمة ، مثل الحبوب الكاملة والخضراوات النشوية والبقوليات ، تعد جزءًا مهمًا من نظام غذائي صحي.

يجب على الأشخاص الذين يحاولون اتباع نظام الكيتو الغذائي الكسول الحد من الكربوهيدرات إلى 10 ٪ أو أقل من السعرات الحرارية اليومية والتركيز على الكربوهيدرات الغنية بالمغذيات كجزء من حصصهم.

تشمل الأطعمة التي يسمح بها نظام الكيتو الغذائي الكسول ما يلي:

-لحم و دواجن

-سمك و مأكولات بحرية

-بيض

-منتجات الألبان ، مثل الزبادي اليوناني والجبن

-زيوت صحية مثل زيت الزيتون وزيت الأفوكادو

-الخضروات غير النشوية ، بما في ذلك الخضار الورقية والبروكلي والفاصوليا الخضراء والكوسا والباذنجان والطماطم والفطر

تشمل الكربوهيدرات الصحية التي يجب تناولها كجزء من بدل 10٪ ما يلي:

-الحبوب الكاملة: تشمل الأمثلة الخبز والأرز والجاودار والشعير والشوفان والحنطة السوداء والكينوا.

-البقول: وتشمل حبوب الحمص والعدس والبازلاء والفاصوليا والفاصوليا السوداء.

-الخضروات النشوية: يمكن للناس الاختيار من بين مجموعة من الخضروات ، بما في ذلك البطاطا والبطاطا الحلوة والقرع والذرة والجزر الأبيض.

-الفواكه: تشمل الخيارات التوت الأزرق والفراولة أو الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ، مثل الموز والمانجو والعنب.

أطعمة تجنبها في دايت الكيتو الكسول

يجب تجنب الكربوهيدرات المكررة والأطعمة المضاف إليها السكريات. وتشمل هذه:

-المكرونة البيضاء والخبز والأرز

-الكعك والبسكويت والحلويات والمعجنات

-آيس كريم وحلويات

-المشروبات الساخنة والباردة المحلاة بالسكر

-حبوب الإفطار المعبأة التي تحتوي على حبوب مكررة أو غنية بالسكريات المضافة

-ألواح الوجبات الخفيفة والشوكولاتة

-وجبات جاهزة غنية بالكربوهيدرات أو السكريات المضافة

-الصلصات والمخللات والتتبيلات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر