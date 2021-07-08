لقاح إنفلونزا متعدد السلالات.. موديرنا تبدأ التجارب البشرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة "موديرنا" إنها أعطت لقاحا تجريبيا للمشاركين الأوائل في دراسة بشرية للقاح شامل للإنفلونزا بتقنية (mRNA).

وأوضحت أنه لقاح مرسال الحمض النووي الريبوزي (mRNA)، الذي يستهدف سلالات متعددة من الإنفلونزا.

وتعتزم الشركة تجنيد 180 شخصًا بالغًا في الولايات المتحدة للمرحلة الأولى والثانية من التجربة لتقييم سلامة وقوة الاستجابة المناعية للقاح المسمى (mRNA-1010).

ويعتمد اللقاح على نفس تقنية مرسال الحمض النووي الريبوزي (mRNA)، التي تم نشرها في حقنة (كوفيد-19) الخاصة بشركة موديرنا، وهي فعالة بنسبة تزيد عن 90٪، وإذا أثبتت التجربة نجاحها، فقد تؤدي إلى جيل جديد من لقاحات الإنفلونزا الوقائية.

ويقول الرئيس التنفيذي ستيفان بانسل في بيان: "نتوقع أن يكون لقاح الإنفلونزا الموسمية المرشح عنصرًا مهمًا في مجموعة لقاحات الجهاز التنفسي المستقبلية".

وتعتمد غالبية لقاحات الإنفلونزا الحالية على فيروسات معطلة مزروعة في بيض الدجاج، ويجب اختيار السلالات من ستة إلى تسعة أشهر قبل أن يتم استخدام اللقاحات، وتتراوح فعاليتها من 40% إلى 60%.





وتأمل موديرنا في أن تساعد تقنية مرسال الحمض النووي الريبوزي (mRNA)، التي تثير استجابة مناعية عن طريق توصيل جزيئات جينية تحتوي على كود لأجزاء رئيسية من العامل الممرض إلى الخلايا البشرية، في تسريع التطور وزيادة قابلية التوسع.

ويمكن أيضًا تسليم العديد من جزيئات مرسال الحمض النووي الريبوزي التي تُشفِّر لسلالات مختلفة في نفس الجرعة.

ويستهدف لقاح الإنفلونزا قيد التطوير 4 سلالات من الإنفلونزا موصى بها من قبل منظمة الصحة العالميةA (H1N1) ، A (H3N2) ، B / Yamagata . B / Victoria

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن هناك ما يقرب من 3 إلى 5 ملايين حالة إنفلونزا حادة كل عام على مستوى العالم 290 ألفا إلى 650 ألف حالة وفاة تنفسية مرتبطة بالإنفلونزا.

وتخطط موديرنا أيضًا لاستكشاف مجموعة من اللقاحات المحتملة ضد لإنفلونزا، وفيروس كورونا المستجد، والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) وفيروس الميتانيمو البشري (hMPV).