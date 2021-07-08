شكرا لقرائتكم خبر عن العسل مفيد لصحة القلب.. يحميك من النوبات القلبية وأمراض الأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل العسل فوائد عديدة ويملك خواصا مختلفة لأنه يحتوى على معادن وفيتامينات وحبوب لقاح وبروتينات، كما أنه يحتوى على فيتامين ب6، والثيامين، والنياسين، والريبوفلافين، وحمض البانتوثنيك وبعض الأحماض الأمينية، فهو مفيد لصحة القلب ومقاومة أمراض الأوعية الدموية.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Drhealthbenefits ، فهناك فوائد عديدة للعسل على صحة القلب:1.زيادة التمثيل الغذائي للقلب

من أبرز فوائد العسل للقلب هي زيادة التمثيل الغذائي، حيث إنه يوفر التغذية لعضلات القلب وتساهم هذه المادة الطبيعية بشكل جيد في دوران الأوعية التاجية عن طريق زيادة الهيموجلوبين التي تنقل الأكسجين إلى كل أنسجة القلب، وتوسع الأوعية وتمنع الدم من التخثر.

2.خفض الكوليسترول

يمكن أن يقلل العسل الممزوج بالقرفة من نسبة الكوليسترول في الأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، كما يمكن لمريض القلب الذي عانى من النوبة القلبية الأولى أن يتجنب النوبة القلبية الثانية عن طريق تناول العسل الممزوج بالقرفة كل يوم، كما أنه يحسن أداء الجهاز التنفسي وتقوية ضربات القلب.

3. مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة الموجودة في العسل تأتي من مصادر مختلفة مثل فيتامين سى ومركبات الفلافونويد بوليفينول، الذى يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.





4. منع النوبات القلبية

إن تناول العسل الممزوج بزيت الزيتون قبل الأكل والنوم كل يوم سيقلل بشكل إيجابي من نسبة الكوليسترول في الأوعية الدموية مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.





5.تقوية عضلات القلب

العسل مفيد لتقوية عضلات القلب لأنه يحتوي على السكر والملح المعدني والإنزيم والفيتامينات التي تجعل عضلات القلب، وخاصة الضعيفة منها، تعمل بشكل أفضل.





6. علاج أمراض القلب

العسل مفيد لالتهاب القلب الحاد وأمراض القلب المزمنة من خلال تناوله ثلاثة مرات يوميا.