شكرا لقرائتكم خبر عن 4 بدائل من البروتين تنافس اللحوم فى الفائدة.. خفيفة على المعدة ومفيدة لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "سكاى نيوز" عن أفضل البروتينات الصحية البديلة للحوم، والتي تتميز بانها خفيفة على المعدة، وصحية، حيث يحتاج الأطفال للبروتين من أجل نموهم، ويحتاجه البالغون لأسباب عديدة من بينها الحفاظ على أنسجة الجسم وإصلاحها وبناء العضلات وإنقاص الوزن.

وعندما تذكر كلمة بروتين، فإن أول ما يتبادر للذهن هو اللحوم، ورغم أن ذلك صحيح، فاللحوم مثل صدور الدجاج الرومي والدجاج قليلة الدهن غنية بالبروتين، ومع ذلك، قد لا يتناسب اللحم دائما مع الأنظمة الغذائية للجميع، خاصة النباتيين.



الفاصوليا مصدر غنى بالبروتين

وتقول أخصائية التغذية نيكول هوبسكر، إن هناك بعض المصادر غير التقليدية للبروتين، وهي على النحو التالي:أولا: البقوليات..

وخاصة الفاصوليا غنية بالألياف ذات المغذيات القوية ومصدر ممتاز للبروتين، فنحو نصف كوب من الفاصوليا المطبوخة تعادل قطعة واحدة من اللحم.



سمك السالمون وفوائده

ثانيا: سمك السلمون..

سمك السالمون غنى بالبروتين الخالي من الدهون، وفوائده لا تحصى بسبب احتوائه على معادن مضادة للالتهابات، وعلى سبيل المثال، تحتوي 3 قطع من سمك السلمون على 17 جراما من البروتين، توفر للجسم عنصرا غذائيا لا يستطيع صنعه بمفرده، وهى دهون أوميجا 3، التي تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.



البيض غنى بالبروتين

ثالثا: البيض..

مصدر مهم للبروتين، يمتاز بانخفاض الكربوهيدرات وقلة السعرات الحرارية، وتوفر البيضة الواحدة من 6 إلى 8 جرامات من البروتين مع 70 سعر حرارية فقط.

وقال الموقع، قد لاحقت البيض على مر السنين سمعة سيئة بسبب ما يحتويه من الكوليسترول، لكن تبين أن هذا المستوى ضئيل ولا يؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم، حيث يوصي خبراء القلب عموما بتحديد بيضة واحدة في اليوم.



الزبادى

رابعا: الزبادي اليوناني..

إذا كنت تتناول منتجات الألبان، فلا تعتمد على الجبن الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، للحصول على البروتين يعد الزبادي أفضل، بما يعادل 3 أضعاف الكمية التي تجدها في الزبادي العادي.

ويحتوي الزبادي اليوناني أيضًا على البروبيوتيك، وهي البكتيريا الصحية التي تدعم صحة الأمعاء، وهو أيضا مصدر جيد للكالسيوم و"فيتامين د".