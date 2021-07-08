شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نصف مليون امرأة حول العالم أصبن بسرطان عنق الرحم عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، لا تزال العديد من النساء في جميع أنحاء العالم ولا سيما النساء الأشد فقرًا يموتون من سرطان عنق الرحم، وهو مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه.



سرطان عنق الرحم وكيفية علاجه

أطلقت منظمة الصحة العالمية، مبادئ توجيهية جديدة لمساعدة البلدان على تحقيق تقدم أسرع، وأكثر إنصافًا، في فحص وعلاج هذا المرض المدمر.

خلال عام 2020، أصيب أكثر من نصف مليون امرأة بسرطان عنق الرحم، وتوفيت نتيجة لذلك حوالي 342 ألف امرأة معظمهن في أفقر البلدان على مستوى العالم، تعد برامج الفحص السريع والدقيق أمرًا بالغ الأهمية حتى تحصل كل امرأة مصابة بمرض في عنق الرحم على العلاج الذي تحتاجه، ويتم منع الوفيات التي يمكن تجنبها.



توصيات منظمة الصحة العالمية

تدعو استراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على سرطان عنق الرحم التي أقرتها جمعية الصحة العالمية في عام 2020 إلى فحص 70% من النساء على مستوى العالم بانتظام للكشف عن سرطان عنق الرحم من خلال اختبار عالي الأداء، و 90% من الاحتياجات للحصول على العلاج المناسب إلى جانب تطعيم الفتيات ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ، فإن تنفيذ هذه الاستراتيجية العالمية يمكن أن يمنع أكثر من 62 مليون حالة وفاة بسبب سرطان عنق الرحم في المائة عام القادمة.

قالت الدكتورة برينسيس نونو سيميليلا، مساعدة المدير العام للأولويات البرامجية الاستراتيجية: "إن برامج الفحص والعلاج الفعالة والمتاحة لعنق الرحم في كل بلد غير قابلة للتفاوض إذا أردنا إنهاء المعاناة التي لا يمكن تصورها والناجمة عن سرطان عنق الرحم"، "ستوجه هذه المبادئ التوجيهية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية الاستثمار في الصحة العامة في أدوات تشخيص أفضل وعمليات تنفيذ أقوى وخيارات أكثر قبولاً للفحص للوصول إلى المزيد من النساء، وإنقاذ المزيد من الأرواح."

تتضمن المبادئ التوجيهية الجديدة بعض التحولات المهمة في النهج الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية لفحص عنق الرحم.

على وجه الخصوص، توصي باختبار الحمض النووي لفيروس الورم الحليمي البشري كطريقة مفضلة، بدلاً من الفحص البصري باستخدام حمض الأسيتيك (VIA) أو علم الخلايا "المعروف باسم مسحة عنق الرحم "، وهي حاليًا أكثر الطرق شيوعًا على مستوى العالم لاكتشاف ما قبل السرطان.

يكشف اختبار HPV-DNA عن سلالات عالية الخطورة من فيروس الورم الحليمي البشري والتي تسبب تقريبًا جميع سرطانات عنق الرحم، على عكس الاختبارات التي تعتمد على الفحص البصري، يعد اختبار HPV-DNA تشخيصًا موضوعيًا، ولا يترك مساحة لتفسير النتائج.

على الرغم من أن عملية حصول مقدم الرعاية الصحية على عينة من عنق الرحم مماثلة لكل من فحص الخلايا أو اختبار الحمض النووي لفيروس الورم الحليمي البشري، فإن اختبار الحمض النووي لفيروس الورم الحليمي البشري أبسط، ويمنع المزيد من السرطانات، وينقذ حياة أكثر من علم الخلايا بالإضافة إلى ذلك، فهو أكثر فعالية من حيث التكلفة.

وقالت المنظمة، إن الوصول إلى المزيد من الأدوية وأخذ العينات الذاتية هو طريق آخر يجب مراعاته للوصول إلى هدف الاستراتيجية العالمية المتمثل في اختبار 70% بحلول عام 2030.

تقترح منظمة الصحة العالمية، أنه يمكن استخدام العينات التي يتم جمعها ذاتيًا عند تقديم اختبار الحمض النووي لفيروس الورم الحليمي البشري، تشير الدراسات إلى أن النساء غالبًا ما يشعرن براحة أكبر في أخذ العينات الخاصة بهن، على سبيل المثال في راحة منازلهن، بدلاً من الذهاب إلى مزود للفحص، ومع ذلك، تحتاج النساء إلى تلقي الدعم المناسب ليشعرن بالثقة في إدارة العملية.