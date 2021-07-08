باحثون: لا بد من النوم لفترة كافية لحماية الصحة

محمد الفلاح - الخميس 8 يوليه 2021

وجد فريق من الباحثين الأمريكيين ارتباطاً وثيقا بين قلة ساعات النوم ليلاً وتدهور صحة الإنسان، العقلية والجسدية على حد سواء.



أظهرت دراسة جديدة أجريت في جامعة جنوب فلوريدا، الولايات المتحدة، أن عدم النوم بشكل كافي لثلاث ليالٍ متتالية فقط يعد كافياً لحدوث تدهور كبير في الصحة العقلية والجسدية، وفقاً لموقع "Study Finds"، الأمريكي.

ونقل الموقع عن الدراسة أنه تم تعريف النوم السيئ ليلاً في الدراسة بأنه أي ليلة ينام فيها الفرد أقل من 6 إلى 8 ساعات، وهو عدد الساعات الموصى به عالمياً.

ووجد مؤلفو الدراسة أن أكبر قفزة في الأعراض تحققت بعد ليلة واحدة من النوم غير الكافي، وبعدها تفاقمت المشاكل العقلية والجسدية بشكل مطرد حتى بلغت ذروتها في اليوم الثالث من قلة النوم، إذ أنه بعد حوالي 72 ساعة، بدا أن أجساد المشاركين قد اعتادت على درجة معينة من الحرمان من النوم والتكيف معها، ومع ذلك، فإنه في اليوم السادس، أبلغ المشاركون في الدراسة الباحثين أن صحتهم الجسدية كانت في أدنى حالة لها على الإطلاق.

ونقل الموقع عن المؤلف الرئيسي للدراسة الأستاذ المساعد في كلية دراسات الشيخوخة بجامعة جنوب فلوريدا، سومي لي، قوله: "يعتقد الكثير منا أنه يمكننا تعويض ما فاتنا من ساعات النوم في عطلات نهاية الأسبوع، وأن ذلك سيجعلنا أكثر إنتاجية في بقية أيام الأسبوع، لكن نتائج هذه الدراسة أظهرت أن قلة النوم لليلة واحدة فقط يمكن أن تضعف من الأداء اليومي بشكل كبير."

وفي هذه الدراسة، التي نُشرت في دورية Annals of Behavioral Medicine، تم تحليل البيانات التي تم جمعها من ما يقرب من 2000 بالغ في مرحلة منتصف العمر، وجميعهم يتمتعون بصحة جيدة نسبياً.

ووجدت الدراسة أن ما يقرب من 42% من المشاركين أمضوا ليلة واحدة على الأقل من النوم بشكل غير كاف، وهو ما يعني النوم حوالي ساعة ونصف أقل من المعتاد، كما قام كل مشارك بتدوين عادات نومه، وحالته العقلية وسلامته البدنية لمدة 8 أيام متتالية عبر دفتر يوميات.

وتابع الموقع: "بمجرد أن بدأ المشاركون يعانون من قلة النوم، أبلغوا عن سلسلة من الأعراض والمشاعر السلبية بما في ذلك الشعور بالوحدة والغضب والعصبية والإحباط والغضب، أما من الناحية الجسدية، فقد أبلغوا عن مشاكل في الجهاز التنفسي، ومشاكل في المعدة، وأوجاع وآلام، كما ساءت جميع هذه الأعراض حتى تمكن المشاركون من الحصول على نوم جيد ليلاً".

ويتابع الدكتور لي: "تميل قلة النوم، مثل العديد من العادات السيئة الأخرى، إلى أن يكون لها تأثير تراكمي ودور في تشكيل عاداتنا اليومية، فكلما زاد نوم المرء بشكل سيء، كلما اعتاد جسمه على الحصول على الحد الأدنى من النوم، وهذا يمكن أن يخلق حلقة مفرغة تزداد سوءاً مع الوقت من قلة النوم المستمرة والتدهور المطرد في صحة الجسم".