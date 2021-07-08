صحة ورشاقة

دراسة ترجح أن تكون سلالة "دلتا" المتحورة "أكثر فتكاً"

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 8 يوليه 2021

كشفت دراسة جديدة نشرت نتائجها  أن معدل الوفيات ارتفع "بصورة كبيرة" خلال الموجة الثانية لتفشي إصابات في الهند، مشيرة إلى احتمال أن تكون سلالة "دلتا" المتحورة، أكثر فتكاً، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

 

وكانت السلالة المتحورة "دلتا" هي السبب وراء الارتفاع الكبير في أعداد حالات الإصابة المحلية في الهند.

 

وذكرت الدراسة التي نشرت نتائجها في صحيفة "جورنال أوف ميديكال ريسيرتش" الهندية للأبحاث الطبية، والتي أجراها باحثون بقيادة جونجان كومار، إن معدلات الوفيات الأعلى شملت جميع الفئات العمرية ما عدا هؤلاء الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً.

 

ومن المعروف أن سلالة "دلتا" شديدة العدوى. وفي حال ثبت أنها أكثر فتكاً أيضاً، فسوف يؤدي ذلك إلى اضطرار الحكومات - التي أنهكها الوباء - إلى مضاعفة إجراءات الحفاظ على الصحة العامة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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