40% من المصابين بفيروس كورونا لم يعلموا بإصابتهم

محمد الفلاح - الخميس 8 يوليه 2021

انتهت دراسة حديثة أجرتها كلية الطب في جامعة ماينتس الألمانية إلى أن أكثر من 40% من إجمالي المصابين بعدوى فيروس كورونا لم يعلموا شيئا عن إصابتهم.



واعتمد الباحثون معدو الدراسة على تحليل حالات العدوى في ماينتس ودائرة ماينتس-بينجن المجاورة.

وقال منسق الدراسة التي حملت اسم "جوتنبرغ كوفيد19-"، فيليب فيلد، الأربعاء إنه مقابل كل عشرة أشخاص يعرفون بإصابتهم بالعدوى يجب احتساب نحو ثمانية أشخاص آخرين لا يعرفون بإصابتهم، وأشار إلى أن نسبة من لا يعرفون بإصابتهم بعدوى فيروس كورونا بين الرجال (44.2%) أعلى منها بين النساء (40.6%).

وشارك في الدراسة التي تم إجراؤها في الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2020 حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي نحو 10520 شخصاً تراوحت أعمارهم بين 25 و88 عاماً في مدينة ماينتس والدائرة المجاورة لها ماينتس-بينجن.

وأوضح فريق الدراسة أن هذه النتائج تعد تمثيلية لكل المصابين.

ولم يتم نشر الدراسة في مجلة متخصصة بعد، وقد استندت إلى دراسة جوتنبرج الصحية التي بدأت في عام 2007 وشملت 15 ألف شخص.

وقامت الدراسة على اختبارات الـ (بي سي آر) والأجسام المضادة بالإضافة إلى الاختبارات التي أبلغ عنها من شملتهم الدراسة أو الاختبارات التي تم إجراؤها في مركز الدراسة، وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.