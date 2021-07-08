إزاى تعدلى سلوك طفل فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD بطرق بسيطة؟

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القاهرة - سامية سيد - يحتاج الأطفال المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD) إلى تعديل سلوكياتهم باستمرار وتوجيههم نحو السلوك المناسب، وقد تتضمن خطة تعديل السلوك استراتيجيات لتشجيع السلوك الجيد، وتعليمهم مهارات اجتماعية لمساعدة الطفل على التعايش مع الآخرين وإدارة مستويات طاقة طفلك وقدرته على التركيز، في هذا التقرير نتعرف على نصائح لتعديل سلوك أطفال فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD، بحسب موقع raisingchildren.

نصائح لتعديل سلوك أطفال فرط الحركة ونقص الانتباه ADHDأولاً استراتيجيات لتشجيع السلوك الجيد لدى طفل فرط الحركة ونقص الانتباه

من المحتمل أن تتضمن خطة إدارة سلوك طفلك استراتيجيات تساعد طفلك على تعلم مهارات التصرف بشكل تعاوني أكثر وقد تتضمن بعض استراتيجيات السلوك البسيطة والفعالة ما يلي:

-تغييرات في البيئة لتسهيل تصرف طفلك بشكل جيد.

-تعليمات واضحة لمساعدة طفلك على فهم ما تريده أن يفعله.

-مدح السلوك الإيجابي لتشجيع طفلك على الاستمرار في التصرف بشكل جيد.

-روتين يومي يمكن التنبؤ به لمساعدة طفلك في الأوقات الصعبة من اليوم، مثل عندما يستعد للمدرسة في الصباح.

ثانياً تعليم الطفل المهارات الاجتماعية

قد يحتاج الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى الدعم للتوافق مع الأطفال الآخرين لذلك يمكن أن تتضمن خطة إدارة سلوك طفلك بعض الأفكار لمساعدة طفلك على تطوير المهارات الاجتماعية.

قد تشمل هذه الأفكار:

-مكافأة طفلك على السلوك الجيد مثل المشاركة واللطف مع الآخرين

-تعليم طفلك ما يجب فعله إذا كانت هناك مشكلة مع طفل آخر - على سبيل المثال ، الابتعاد أو التحدث إلى المعلم.

-تعليم طفلك كيفية تنظيم سلوكه - على سبيل المثال، باستخدام عبارات مثل "توقف، فكر، افعل".

-إعطاء طفلك الفرصة لممارسة المهارات الاجتماعية - على سبيل المثال، من خلال ترتيب مواعيد اللعب.

ثالثاَ استراتيجيات لإدارة الطاقة والتركيز لدى الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

يجد جميع الأطفال أنه من الأسهل التصرف بشكل جيد إذا تمكنوا من إدارة مستويات طاقتهم ولم يشعروا بالتعب.

يمكنك مساعدة طفلك على إدارة مستويات الطاقة والحفاظ على التركيز من خلال:

تحديد استراحة بين أوقات اللعب

-إتاحة الوقت لفترات الراحة البدنية أثناء قيام طفلك بمهام التعلم مثل القراءة أو الواجبات المنزلية

-أن تكون مستعدًا لبعض الأنشطة الممتعة مثل الليجو أو الألغاز.

ويمكنك منع طفلك من الشعور بالتعب الشديد من خلال:

-جعل طفلك يعتاد على عادات نوم جيدة ، مثل النوم والاستيقاظ في نفس الوقت تقريبًا كل يوم

-توفير خيارات غذائية صحية لطاقة وتركيز يدومان لفترة أطول

-التأكد من موازنة وقت شاشة طفلك مع الأنشطة الأخرى خلال اليوم

-التأكد من إغلاق جميع الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة على الأقل.



فرط الحركة ونقص الانتباه

المذاكرة مع الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

يمكن أن يعاني الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من مشاكل في المدرسة لذا يجب أن تتضمن خطط إدارة السلوك استراتيجيات لدعم تعلم طفلك منها:

-تقسيم المهام إلى أجزاء أصغر

-البعد عن المشتتات

-عمل قائمة مرجعية مرئية لمهام طفلك أو الاحتفاظ بنسخة من جدول الفصل الدراسي حيث يمكن لطفلك رؤيته

-القيام بمهام تعليمية أكثر صعوبة في الصباح أو بعد فترات الراحة

-إعطاء طفلك بعض الوقت الإضافي لإنهاء المهام.