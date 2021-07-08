شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار المشروبات الغازية.. تؤثر على المناعة والقلب وتسبب السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعدد مخاطر المشروبات الغازية لأنها تحتوى على كميات كبيرة من السكر، حيث يحتوى الكوب الواحد من المشروبات الغازية على 16 ملعقة صغيرة من السكر، الأمر الذى يؤدى إلى العديد من الأمراض الخطيرة مثل السكرى وأمراض القلب والسمنة، بجانب أنها تؤثر على صحة الكبد حيث تتحول تلك السكريات الى دهون وتؤثر على الكبد.

وطبقا لتقرير نشر في موقع "تايمز أوف انديا" فهناك أضرار عديدة للمشروبات الغازية:السمنة:

تحتوى المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكريات التي تحفز هرمون الأنسولين وهو هرمون الجوع، مما يزيد الرغبة بتناول الطعام والتي تتحول إلى دهون، وبالتالي تعرضك للإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.

النقرس

تحتوى المشروبات الغازية على الصودا التي ينتج عنها ارتفاع مستويات حمض البوليك التي تعرضك للإصابة بالنقرس والتهاب المفاصل.

أمراض الكبد

تحتوى المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكريات، التي تسبب اضطرابات بالكبد وتؤدى للإصابة بالكبد الدهنى وداء السكرى وخلل في عمل الغدة الدرقية، نظرا لأن هذه السكريات تتحول إلى دهون ومادة الجليكوجين التي ينتج عنها السمنة أيضا وارتفاع مستويات الكوليسترول بالدم.

سرطان الثدى

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن وجود علاقة بين تناول المشروبات الغازية والإصابة بسرطان الثدى، لأن هذه المشروبات المحلاة بالسكر بجانب أنها تحتوى على الصودا تؤثر على صحة الثدى ، حيث تبين أن النساء اللائى يتناولن مشروبات الصودا لخمس مرات أو أكثر أسبوعيًا لديهن احتمالية أعلى للوفاة لأى سبب بنسبة 62٪ وبسبب سرطان الثدى بنسبة 85٪، وفقًا للنتائج التى نشرتها مجلة الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان.

تسبب أمراض القلب

السكريات الزائدة في المشروبات الغازية تؤثر على صحة القلب لأنه تقاوم الأنسولين بالجسم، وبالتالي تنعكس على تراجع دوره في ضبط السكريات، مما يؤدى الى حدوث اضطرابات التمثيل الغذائي.

تؤثر على جهازك المناعى

لأنها تحتوى على الصودا التي تعيق نظام المناعة لديك وتؤثر على كفاءته، مما يعرضك للإصابة بالعديد من الأمراض والعدوى الفيروسية.