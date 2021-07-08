طريقة صنع الماء الاحمر للتخسيس

بيروت - نادين محمد - هناك حميات عديدة معتمدة لـ خسارة الوزن و حرق الدهون وإزالة الكرش . ويحصل ذلك من خلال اعتماد وصفات طبيعية ذات تأثير فعال جداً. ومنها مثلاً خلطة الماء الأحمر أو ماء الكركديه. فهي تساعد على نحت الجسم واستعادة الرشاقة في حال تمّ استخدامها بالتزامن مع اعتماد نظام غذائي صحي.

تعرفي الى أهمية الماء الاحمر للتخسيس.

الماء الأحمر لإزالة الكرش

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الماء الأحمر هو خلاصة طبيعية يمكن تحضيرها من بتلات زهور الكركديه. وهو يعزّز عملية خسارة الوزن من خلال تحفيز عملية الهضم وقطع الشهية. ولهذا يحدّ من الرغبة في تناول الطعام خلال الفترات الفاصلة بين الوجبات الرئيسية.

لكن قبل اللجوء إليه من الأفضل اعتماد نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ولتحضير الماء الأحمر لخسارة الوزن تحتاجين إلى: ليتر من الماء ونحو 12 وردة كركديه مجففة . كما عليك القيام بهذه الخطوات: ضعي الماء على النار إلى أن يغلي. أضيفي بتلات الكركديه وانزعي الخليط عن النار واتركيه لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك قومي بتصفية الماء. ولتستفيدي من خصائصه المنحفة، إشربي 3 أكواب منه يومياً. واعلمي أنه يساعد على تنظيف كليتيك أيضاً.

كذلك يمكنك تحضير شاي الكركديه من هذه المكونات: نصف كوب من بتلات ورود الكركديه المجففة، ليترين من الماء، عصير ليمون طازج.

وبعد توفيرها، ضعي ليتراً من الماء على النار إلى أن يغلي. أضيفي إليه بتلات أوراق الكركديه. وعندما يبدأ لون الماء بالتحول إلى أحمر، إنزعي الخليط عن النار واتركيه يبرد. صفي الماء وأضيفي إليه عصير الليمون. ويمكنك أن تضيفي أيضاً الستيفيا للتحلية.

فوائد الماء الأحمر

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يحتوي على الكثير من الفيتامينات المفيدة مثل الفيتامينات B9، E وC. كما أنه غني بمضادات الأكسدة والمعادن مثل المغنيزيوم والكالسيوم والبوتاسيوم. وهو يساعد على حماية صحة القلب وعلى خفض مستوى الكوليسترول الضار.

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ويمكن اللجوء إليه أثناء اتباع الحميات الهادفة إلى خسارة الوزن وإزالة الكرش وحرق الدهون.

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