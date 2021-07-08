تقرير يرصد آخر تطورات كورونا حول العالم

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محمد الفلاح - الخميس 8 يوليه 2021

يكافح العالم فيروس كورونا المستجد وسلالاته وأحدثها "دلتا"، حيث حصد الفيروس أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 185 مليوناً و853 ألفاً و841 حالة، الخميس.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و17 ألفاً و816 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 170 مليوناً و100 ألفاً و608 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند تسجيل 45892 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 30.71 مليون.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 817 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 إلى 405028 منذ بدء الجائحة.

سجلت كوريا الجنوبية 1275 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر حصيلة يومية للإصابات على الإطلاق، في الوقت الذي يدرس فيه المسؤولون تشديد قيود التباعد الاجتماعي.

وقالت الحكومة، إنها تدرس تشديد القيود على التنقل مع تسارع الموجة الرابعة من الإصابات بالفيروس، التي تقودها سلالة دلتا شديدة العدوى، لاسيما بين غير المطعمين من الفئات العمرية في العشرينات والثلاثينات.

وبلغ إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية 164028 والوفيات 2034 منذ بدء الجائحة.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن بر الصين الرئيسي سجل 17 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 57 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن اثنتين من الحالات الجديدة رُصدت داخل البلاد، بينما وفدت باقي الإصابات من الخارج.

وأضافت أن عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض بلغ 10، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين بلغ 91966 حالة، في حين ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

قالت وزارة الصحة التونسية إنها سجلت 9823 إصابة جديدة بفيروس كورونا و134 وفاة، في زيادة قياسية يومية منذ بدء الجائحة مع تزايد المخاوف من ألا تتمكن الدولة من السيطرة على التفشي.

وذكرت السلطات الصحية أن وحدات العناية المركزة بالمستشفيات تكاد تكون ممتلئة عن آخرها، ووصفت الوضع بأنه كارثي، وحملة التطعيم ضد فيروس كورونا بطيئة للغاية.

وبعدما نجحت في احتواء الجائحة في الموجة الأولى العام الماضي، تواجه السلطات التونسية حاليا صعوبة في التعامل مع زيادة الإصابات. وفرضت عزلا عاما في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي، لكنها رفضت فرض العزل العام على المستوى الوطني بسبب الأزمة الاقتصادية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى حوالي 465 ألفا بينما تجاوزت الوفيات 15700 حالة.

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 54022 إصابة جديدة و1648 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البرازيل إلى ما يقرب من 19 مليون حالة ومجمل الوفيات إلى 528540 حالة.