شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد صحية مذهلة لقشور البطيخ.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

نشرت مجلة “organicfacts” المتخصصة بالغذاء مقالا مفصلا عن فوائد قشرة البطيخ ، أكدت من خلاله ضورة الاحتفاظ بهذا العنصر المهم ودمجه في النظام الغذائي.

وتحتوي قشرة البطيخ على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية، وهي لا تحتوي على نفس العناصر المتواجدة في لبها الأحمر فقط، بل تحتوي أيضًا على تركيزات أعلى من بعض مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات والمكونات النشطة.

بالإضافة غلى ذلك، تعتبر قشرة البطيخ من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مع نسبة عالية من الكلوروفيل والسيترولين والليكوبين والأحماض الأمينية والفلافونويدات والمركبات الفينولية، الأمر الذي يكسبها فوائد مذهلة جدا ولن يتوقعها الكثيرون، وهي:

العناية بالبشرة بسبب مضادات الأكسدة

توفر كميات الليكوبين والفلافونويد وغيرها من المركبات الموجودة في القشرة كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل آثار الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي، مما يقلل من ظهور التجاعيد والعيوب والبقع العمرية مع تقدمك في السن، بحسب أغلب الدراسات العلمية.

تخفيض ضغط الدم بسبب عنصر البوتاسيوم

تحتوي قشرة البطيخ على مستوى عالٍ بشكل مدهش من عنصر البوتاسيوم، والذي يعمل بمثابة موسع للأوعية الدموية، مما يساعد على تقليل الضغط والإجهاد على الأوعية الدموية والشرايين.

وبحسب المقال، يمكن لهذا العنصر أن يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وكذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب التاجية.

معزز لجهاز المناعة بسبب وفرة “فيتامين سي”

تقدم حصة واحدة من هذه القشرة (كوب واحد تقريبا) أكثر من 30٪ من احتياجاتك اليومية من “فيتامين سي”، حيث يمكن أن تعطي الكمية دفعة كبيرة لجهاز المناعة لديك، لأن “فيتامين سي” يساعد على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي الخط الأول للدفاع ضد الالتهابات ومسببات الأمراض الغريبة في الجسم.

تساعد على فقدان الوزن

يمكن أن تساعد قشور البطيخ منخفضة السعرات الحرارية في إنقاص الوزن بسبب محتواها الكثيف من الألياف، حيث تمنح هذه الالياف الإنسان الشعور بالشبع مع تحفيز عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي زيادة قدرتك السلبية على حرق الدهون لمساعدتك على التخلص من بعض تلك الأرطال المزعجة.

تقلل الغثيان والتورمات

وجدت بعض الدراسات أن السكريات الطبيعية الموجودة في هذه القشرة يمكن أن تساعد في تقليل أعراض غثيان الصباح، وكذلك تقليل بعض التورمات المصاحبة للحمل، وذلك بفضل محتواها العالي من البوتاسيوم.

الحد من الأمراض المزمنة

بحسب المقال، يمكن أن تساعد عناصر اللايكوبين والسيترولين في هذه القشرة على تحييد الجذور الحرة قبل أن تتسبب في حدوث طفرة خلوية وتؤدي إلى مرض مزمن.

الطريقة الأفضل لتناول قشور البطيخ

تعتبر قشور البطيخ قوية جدا مقارنة بفم الإنسان وقدرته على المضغ، الأمر الذي يجعلها صعبة التناول لكن يمكن إدخال قشور البطيخ كعنصر داعم في أغلب العصائر.

يمكن مزج عصير قشور البطيخ مع أغلب العصائر الصيفية الأخرى، أو إضافتها إلى خليط خل التفاح، مع بعض التوابل والمنكهات، كما تضع بعض الشعوب قشور البطيخ مع السلطات لزيادة الفائدة.