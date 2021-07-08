شكرا لقرائتكم بلفتة إنسانية.. شاهد رجلاً يروي جملاً عطشان في الصحراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خلال الساعات الماضية، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو انتشر بكثرة يظهر رجلاً في الجزائر يقدم ماء لجمل عطشان وسط الصحراء.

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فقد ظهر الحيوان مرهقاً ظمآن جاثياً على الأرض بسبب التعب، إلى أن اقترب منه رجل كان ماراً بشاحنته فوجده مرمياً على الطريق، فحمل قارورة مياه باردة، وفتح الجمل فمه وبدأ يرتوي منها بنهم.

وغزا المقطع وسائل التواصل، لاقياً إعجاب الملايين ممن أشاد بتصرف الرجل، واعتبروه دليلاً على المروة والكرم والإنسانية.

يذكر أن الجزائر كانت سجلت درجة حراة وصلت لـ60 درجة مئوية، وقد دخلت مدينة وارغلا قائمة المدن المسجلة فيها أعلى درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الأيام ساعة الماضية.