شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نصاب بألم الذراع بعد لقاح كورونا؟ و ما طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم الذراع من الآثار الجانبية الخفيفة للقاح كورونا، والتي تشفى من تلقاء نفسها، وبعد التطعيم، موقع الحقن، حيث يتم إعطاء اللقاح، قد يصاب بالالتهاب أو الألم وأطلق عليه الخبراء "ذراع كوفيد"، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على أسباب ألم الذراع بعد تلقى لقاح كورونا وطرق لعلاجه سريعاً، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

ما الذي يسبب الألم في موقع الحقن بعد لقاح كورونا؟

يمكن أن تظهر الآثار الجانبية للقاح بعدة طرق - غالبًا في شكل تفاعلات والتهابات مع معظم الأشخاص الذين يتم تطعيمهم، قد يكون الألم في الذراع، حيث يتم حقنك أو الشعور بألم أو تصلب أو صعوبة في تحريك الذراع من ردود الفعل الشائعة.

ومع ذلك، فإن الخدر والألم الناتج عن الحقن يمكن أن يكون مؤقتًا، وقد تؤدي الآثار الجانبية إلى إبعاد الناس عن روتينهم المعتاد وتكون مزعجة، وقد يكون من المثير للاهتمام التساؤل عن سبب ذلك في المقام الأول.

يعد الألم في موقع الحقن أحد الآثار الجانبية الأولى التي تظهر عند تلقي اللقاح، فهو أيضًا جزء من الاستجابة الموضعية عندما يتم تطعيمك، أي التأثيرات التي تبدأ في المكان المحدد حيث يتم إعطاء اللقاح.

رد الفعل الذي يسبب ألم الذراع هو مثال على كيفية إدراك الجسم للقاح لأول مرة عندما تحصل على الحقنة ، يعتبرها الجسم إصابة، مثل النزيف أو الجرح ويرسل الخلايا المناعية إلى الذراع ويرخي الأوعية الدموية.

كجزء من العملية، تتسبب الخلايا المناعية أيضًا في حدوث التهاب، مما يساعدك لاحقًا على الحماية من نفس العامل الممرض إذا واجهته مرة أخرى هذا ما يسميه الخبراء "فاعلية" اللقاح.

يأتي بعض تهيج الذراع أيضًا من تفاعل العضلات مع كمية صغيرة من سائل اللقاح الذي تم حقنه في الذراع.

بصرف النظر عن الألم، يمكن أن يعاني بعض الأشخاص أيضًا من احمرار وتهيج وانتفاخ بالقرب من موقع الحقن.

ذراع كورونا ، الذي ارتبط بلقاحات MRNA على وجه الخصوص ، هو امتداد للألم ويمكن أن يؤدي إلى حكة وبقع منتفخة على الذراع.

س: ما هي مدة الوجع والألم فى الذراع بعد التطعيم؟

تميل معظم الآثار الجانبية للتلقيح إلى أن تستمر لمدة 2-3 أيام ونفس الشيء ينطبق على ألم الذراع بعد التطعيم ومع ذلك ، إذا كنت على الأرجح تعاني من مزيد من الالتهاب، أو تميل إلى أن تكون أكثر حساسية للألم ، فقد يمتد الألم لمدة تصل إلى 5 أيام بعد التطعيم.

إذا لم يهدأ الألم بعد أسبوع من التطعيم، فمن المستحسن إجراء فحص طبي مع الطبيب.

س: هل تشعر بألم فقط حول موقع الحقن؟

عندما يتم حقن اللقاح في الذراع، يتم الشعور برد الفعل الأكثر شيوعًا في الموقع حيث يتم إعطاء اللقاح، ويحدث الالتهاب ، مما يؤدي في النهاية إلى وجع وألم ومع ذلك ، قد يكون من الشائع أيضًا الشعور بمستوى معين من الألم وعدم الراحة في الذراع التي تم حقنها ، نظرًا لأن الآثار الجانبية للتلقيح تميل أيضًا إلى التسبب في آلام العضلات وتيبسها.

س: هل هناك طرق لتقليل الألم والتقرح؟

قد يكون التقرح الناتج عن حقن اللقاح مزعجًا للغاية ويستغرق بعض الوقت للتعافي منه في بعض الحالات ، يمكن أن تظل الذراع ثابتة تقريبًا لمدة يومين على الأقل.

ومع ذلك ، هناك طرق محددة لتقليل أو تخفيف شدة وجع ذراعك والتعافي من الآثار الجانبية بسرعة.

يوصي معظم الخبراء الناس باستخدام تدابير علاجية مثل كيس الثلج وضغط الماء الدافئ / الساخن في موقع الحقن لتقليل الألم والالتهاب.

يمكن أن يساعد أخذ حمامات الملح الإنجليزي أيضًا في تخفيف الألم.

يمكن أيضًا تناول مضادات الالتهاب ومسكنات الألم لمحاربة الالتهاب والألم بعد التطعيم ومع ذلك ، فإن أخذها بشكل استباقي ، أو قبل التطعيم المجدول قد لا يكون مفيدًا للغاية، ولا ينصح به الأطباء حقًا.

يمكن أن تساعد تمارين التمدد ودمج الحركات فى تقليل تصلب الذراع ومع ذلك ، تذكر ألا تبالغ في مجهودك.