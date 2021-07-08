بالارقام.. زيادة قياسية لإصابات كورونا اليومية في تونس

محمد الفلاح - الخميس 8 يوليه 2021

قالت وزارة الصحة التونسية أمس الأربعاء إنها سجلت 9823 إصابة جديدة بفيروس كورونا و134 وفاة، في زيادة قياسية يومية منذ بدء الجائحة مع تزايد المخاوف من ألا تتمكن الدولة من السيطرة على التفشي.



وذكرت السلطات الصحية أن وحدات العناية المركزة بالمستشفيات تكاد تكون ممتلئة عن آخرها، ووصفت الوضع بأنه كارثي. وحملة التطعيم ضد فيروس كورونا بطيئة للغاية.

وبعدما نجحت في احتواء الجائحة في الموجة الأولى العام الماضي، تواجه السلطات التونسية حاليا صعوبة في التعامل مع زيادة الإصابات. وفرضت عزلا عاما في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي، لكنها رفضت فرض العزل العام على المستوى الوطني بسبب الأزمة الاقتصادية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى حوالي 465 ألفا، بينما تجاوزت الوفيات 15700 حالة.