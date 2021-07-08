كورونا دلتا ينتشر في المغرب.. وتحذير من انتكاسة وبائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد المملكة المغربية تزايداً كبيراً في سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مسجلة إصابات متعددة بالسلالات المتحورة من الفيروس.

وكشفت وزارة الصحة المغربية عن وجود 43 حالة إصابة بالفيروس المتحور دلتا، في 4 جهات بالمغرب.



ويأتي ذلك في وقت تسجل المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي ارتفاعا متسارعا في عدد الحالات الجديدة المؤكدة إصابتها بـ”كوفيد-19″ للأسبوع الثاني على التوالي.

ودقت وزارة الصحة المغربية، في بيان، ناقوس الخطر، مُنذرة بـ"انتكاسة وبائية جديدة في حال استمرار عدم مبالاة المواطنين واستهتارهم وعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والحاجزية”.

وأضاف البيان أن هذا الوضع المقلق “يأتي في سياق رفع القيود عن السفر الدولي وإعادة استئناف الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية مع الرفع المتقدم لقيود الحجر الليلي والتنقلات الداخلية”.

ولتجنب اللجوء إلى تشديد الإجراءات، حذرت وزارة الصحة المواطنات والمواطنين من الاستهانة بهذا الخطر المحدق بالبلاد، خاصة بعد ظهور حالات إصابة بالسلالات المتحورة سريعة الانتشار والعدوى.

ولاحظت الوزارة "بكل أسف تراخيا تاما، بل انعدام احترام التدابير الاحترازية والوقائية السهلة والبسيطة وغير المكلفة"، على الرغم من تنبيهاتها المستمرة.





وأكد البيان أن أخذ حقنتي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد لا يمنع من حمل ونقل الفيروس، كما أن المناعة الجماعية تستوجب تلقيح أكثر من ثلثي سكان البلاد على الأقل، وبالتالي لا بد من الاستمرار في التقيد بالإجراءات الوقائية بالنسبة للأشخاص الملقحين وغير الملقحين.

ودعت وزارة الصحة المغربية جميع المواطنات والمواطنين إلى التقيد الصارم بالتدابير الوقائية عبر احترام التباعد الاجتماعي وتفادي التجمعات غير الضرورية، والارتداء السليم للكمامة، وعدم لمس الفم والأنف والعينين قبل تعقيم اليدين، والغسل المتكرر لليدين بالماء والصابون أو بالمطهر الكحولي.

وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، سجلت المملكة المغربية ما مجموعه 1279 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وهي حصيلة تعد الأضخم منذ شهر يناير / كانون الثاني المنصرم.

وسجلت المملكة في نفس الفترة 5 وفيات، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 3419 حالة منذ بداية تفشي الجائحة.



وارتفعت الحالات الخطرة المتواجدة في العناية المركزة إلى 290 حالة، منها 170 تحت التنفس الاصطناعي.

وتفيد المعطيات الرسمية بأن إجمالي الحالات المتواجدة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي هو 159 حالة، فيما يوجد 11 شخصاً تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وعلى صعيد الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، فقد بلغ عدد الجرعات العامة التي وزعتها المملكة حوالي 19.5 مليون جُرعة.

وإلى حدود الساعة، تمكن 9.204.753 شخص من تلقي مناعة كاملة بعد الحُصول على جُرعتين متتاليتين من اللقاح المضاد لكورونا، فيما ينتظر 1.061.917 شخصاً وصول موعد الحُصول على جُرعاتهم الثانية.