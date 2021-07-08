شكرا لقرائتكم شاهد الاعتداء بأشعة ليزر وكيف فازت إنجلترا على الدنمارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واحد من 66 ألفاً، ضاقت بهم مدرجات ملعب "ويمبلي" في لندن، حين حضروا مساء أمس الأربعاء مباراة حاسمة بين منتخب إنجلترا ونظيره الدنماركي، اعتدى بأشعة ليزر سلطها على حارس مرمى الدنمارك، لحظة دفاعه عن مرماه ضد ضربة جزاء سددها الإنجليزي الشهير Harry Kane الموصوف بأنه من أفضل المهاجمين في العالم.

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ومع احتمال أن يكون بصر الحارس Kasper Schmeichel البالغ طوله 189 سنتيمترا، قد تأثر أو زاغ من الوميض المسلط، وفق ما نجد في فيديو تعرضه العربية.نت" أدناه، ونرى فيه الليزر بوضوح، إلا أنه تمكن من رد الكرة، لكنها أفلتت من يده لسرعتها، وارتدت عنه قليلا إلى الأمام، فحاول التقاطها، لكن "هاري كين" سبقه إليها، وبها سجل لمنتخبه هدف الفوز 2-1 على الدنمارك في الوقت الإضافي للمباراة التي انتهى شوطها الأول والثاني بهدف تعادل لكلا المنتخبين.

أحد الذين علقوا على الاعتداء الليزري، كان الصحافي البريطاني والمذيع التلفزيوني الرادايوي Mark Pougatch المعروف أيضا كمعلق كروي، فظهر بعد نصف ساعة من انتهاء المباراة على شاشة قناة ITV المحلية، حيث عرضت عليه فيديو بلقطات بطيئة، ظهرت فيه ومضات ليزر بوضوح على عيني الحارس، عندها وصف الاعتداء بسخيف وغير مقبول، وقال "إنه من أحمق على المدرجات لديه قلم"، وفق تعبيره.

ليزر على حارس مرمى إسرائيلي

والذي يقصده الصحافي بكلمة قلم، هو ما يسمونه laser pointer البالغ سعره أقل من 15 دولارا، والمحمول باليد، العامل ببطارية تسمح له طاقتها بإطلاق شعاع ضوئي ضيق جدا ومتماسك، غالبا للإشارة بلون محدد على شيء ما أثناء المحاضرات والاجتماعات وما شابه، وهو ما نبه له ومنه FIFA مرات عدة، أشهرها التي اتخذ إجراءات تأديبية في أبريل 2009 ضد اليونان، لاستخدام عدد من مشجعيها أشعة ليزر أثناء مباراة تصفيات التأهل لكأس العالم.

دودو الاسرائيلي وقلم الليزر

في ذلك العام، اتهم "الاتحاد الدولي لكرة القدم" مشجعين يونانيين بإرباك حارس مرمى المنتخب الإسرائيلي David Aouate المعروف بلقب Dudu دلعا، عبر تسليط ومضات ليزرية الأشعة على عينيه أثناء مباراة بين منتخبي الدولتين، وبعدها صرح متحدث باسم "فيفا" وأكد بحسب ما تلخص "العربية.نت" الخبر المؤرشف، وجود أدلة على أن أنصار المنتخب اليوناني وجهوا أشعة ما تحت الحمراء نحو "دودو" عندما كان يدافع عن مرماه ضد ضربة جزاء "كانت نتيجتها فوز المنتخب اليوناني بهدفين لواحد" كما قال.