شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز أعراض عدوى الليستريات بعد ظهور حالات بولاية تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، عن ظهور عدوى مرض الليستريات، وهى جرثومة تحدث نتيجة اضطراب معدى بسبب تناول أطعمة ملوثة، والتى تصيب النساء الحوامل والمواليد الجدد وكبار السن الذى يعانون من ضعف الجهاز المناعى، طبقا لتقرير نشر فى موقع ميديكال إكسبريس.

وحدد الخبراء أبرز أعراض عدوى الليستيريا والتى تشمل الصداع وتيبس الرقبة والارتباك وفقدان التوازن والتشنجات، بالإضافة إلى الحمى وآلام العضلات، حيث تبدأ أعراض المرض الشديد عادةً من أسبوع إلى أربعة أسابيع بعد تناول طعام ملوث بالليستيريا، ولكنها قد تبدأ في وقت مبكر من نفس اليوم أو فى وقت متأخر بعد 70 يومًا من التعرض للعدوى.

وأشار الخبراء إلى أن بكتيريا الليستيريا قد تصيب الأطفال الذى قد يولودون بهذه العدوى، وتبين أن هناك ثلاثة أشخاص في ولاية تكساس أصيبوا بهذا المرض بعد تناولهم الأطعمة في إحدى دور الرعاية، وتشير الاختبارات المعملية إلى أنهم ربما أصيبوا بالمرض من تناول الدجاج المطبوخ، حيث تم نقل الأشخاص الثلاثة إلى المستشفى وتوفى أحدهم.

وأوضح التقرير أنه تم تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة بعدوى الليستريات في إحدى الولايات الأمريكية، وتبين أن سبب الوفاة هو تناول دجاج ملوث أدى الى الإصابة بتلك العدوى، وقد تؤدى الإصابة بالجرثومة إلى الولادة المبكرة كما ينتج عنه تلوث حاد لدى الجنين أو ولادة جنين ميت.

ولاحظ مركز السيطرة على الأمراض أن الليستيريا يمكن أن تسبب مرضًا شديدًا عندما تنتشر البكتيريا خارج الأمعاء إلى أجزاء أخرى من الجسم، يمكن أن تؤدي عدوى الليستيريا أثناء الحمل أيضًا إلى الإجهاض.

وقال مركز السيطرة على الأمراض إن العدد الفعلي للأشخاص المتأثرين بتفشي الليستريا الأخير من المحتمل أن يكون أعلى من العدد المبلغ عنه، وقد لا يقتصر تفشى المرض على الولايات فقط.

وأوصى التقرير بضرورة إعادة تسخين الدجاج المطبوخ مسبقًا إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 165 درجة فهرنهايت وعدم تقديم أى أطباق باردة مصنوعة من الدجاج المطبوخ مسبقًا، ما لم يتم إعادة تسخينه منعا لتفشى العدوى.