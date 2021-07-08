شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: تناول بعض الأحماض الدهنية وأوميجا 3 يقلل من حدة الصداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة قادها باحثون في الرعاية الصحية بجامعة نورث كارولينا الأمريكية كيف أن التغيير في النظام الغذائي القائم على فئات معينة من الأحماض الدهنية قلل من الصداع لدى المرضى على مدى 16 أسبوعًا، وأظهرت الدراسة التي نُشرت في The Journal BMJ ، خيارًا إضافيًا يمكن للمرضى استخدامه.

ووفقا لتقرير لموقع time now news قالت المؤلفة المشاركة الأولى ديزي زامورا أستاذة مساعدة في قسم الطب النفسي بجامعة كارولينا الشمالية بكلية الطب: "أكل أسلافنا كميات وأنواع مختلفة جدًا من الدهون مقارنة بأنظمتنا الغذائية الحديثة".

وأضافت ديزي: "الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، التي لا تنتجها أجسامنا، زادت بشكل كبير في نظامنا الغذائي بسبب إضافة زيوت مثل الذرة وفول الصويا وبذور القطن إلى العديد من الأطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس والمقرمشات ".

فئات الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة التي تم فحصها في هذه الدراسة هي أوميجا 6 وأوميجا 3 كلاهما له وظائف مهمة داخل أجسامنا ولكن يجب أن يكون في حالة توازن، حيث ثبت أن الأحماض الدهنية تقلل الالتهاب .

وتم تسجيل 182 مريضًا تم تشخيص إصابتهم حاليًا بالصداع النصفي ويبحثون عن علاج للصداع النصفي في هذه التجربة العشوائية الخاضعة للرقابة، بقيادة دوج مان، أستاذ الطب العصبي والداخلي في كلية الطب بجامعة كارولينا الشمالية.

بالإضافة إلى علاجاتهم الحالية ، التزم المرضى بواحدة من ثلاث حميات لمدة 16 أسبوعًا: نظام غذائي للتحكم يحافظ على متوسط ​​كمية الأحماض الدهنية اوميجا 6 واوميجا3، وأبلغ المشاركون عن عدد أيام أقل في الشهر يعانون من الصداع ، وتمكن البعض من تقليل كمية الأدوية التي يحتاجونها لألمهم ومع ذلك ، لم يبلغ المشاركون عن تغيير في نوعية الحياة.

قال المؤلف المشارك للدراسة Keturah Faurot ، الأستاذ المساعد في الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل والمدير المساعد لبرنامج الطب التكاملي: "هذه الدراسة اختبرت على وجه التحديد الأحماض الدهنية اوميجا 3 من الأسماك وليس من المكملات الغذائية.