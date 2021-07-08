شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فئات أكثر عرضه للدغات الناموس.. تعرف على طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينمو البعوض في الطقس الأكثر دفئًا وهي آفات شائعة في الصيف تتغذى على دم الإنسان، قد لا تلاحظ لدغة البعوض في البداية، لأن اللعاب يخدر الجلد قبل أن يثقبه، ومع ذلك، بعد بضع دقائق، من المحتمل أن تظهر نتوءًا حمراء اللون ومثير للحكة يتحول إلى نتوء بني محمر أو بقعة داكنة تشبه الكدمة بعد بضعة أيام.

ووفقا لتقرير لموقع insider يعاني بعض الأشخاص من رد فعل خفيف للدغات البعوض الذي يختفي في غضون أيام قليلة، لكن قد يعاني البعض الآخر من رد فعل أكثر حدة يحتاج إلى علاج.

وتقدم السطور التالية الفئات الأكثر عرضة للدغات البعوض والتدابير التي يمكنك اتخاذها لمعالجته ومنع اللدغات في المستقبل.

الفئات الأكثر عرضة للدغات البعوض

يختلف مدى تعرضك للدغات البعوض من شخص لآخر على سبيل المثال، ينتج الأشخاص الذين يتعرقون بشكل أكبر كميات أكبر من حمض اللاكتيك والأمونيا، التي تجذب البعوض لذلك، قد ينتهي بهم الأمر بالعديد من اللدغات بينما يحصل شخص آخر على واحدة أو اثنتين فقط.

عامل آخر يمكن أن يكون فصيلة الدم تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم O أكثر جاذبية للبعوض، وهذا قد يكون سبب تعرضهم للعض أكثر من غيرهم.

أظهرت بعض الدراسات أيضًا أن البعوض قد ينجذب أكثر إلى الحوامل بسبب التغيرات الفسيولوجية.

ويعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه البروتين الموجود في لعاب البعوض قد يسبب هذا تورمًا مؤلمًا أو حمى منخفضة الدرجة أو خلايا أو تورمًا في الشفتين واللسان والحلق، ردود الفعل التحسسية لدغات البعوض نادرة، ولكن إذا لاحظت هذه الأعراض، فاطلب العناية الطبية الفورية.

الفرق بين لدغات البعوض ولدغات الحشرات الأخرى

غالبًا ما تظهر لدغات بق الفراش في مجموعات من ثلاثة إلى خمسة ، في حين أن لدغات البعوض لا تظهر في مجموعات وتنتشر بشكل عشوائي على الجسم، تبدو لدغات البراغيث مثل نتوءات حمراء أصغر بكثير من لدغات البعوض.

لدغات العنكبوت تشبه لدغات البعوض ولكنها تأتي بأعراض مختلفة مثل التعرق والتشنج والتورم المؤلم.

تختفي لدغات البعوض من تلقاء نفسها في غضون يومين إلى ثلاثة أيام تقريبًا، ولكن إليك بعض الطرق لتخفيف الحكة والتورم في هذه الأثناء :

ضع هيدروكورتيزون أو كريم مضاد للهيستامين بدون وصفة طبية لتقليل الحكة .

وضع لوشن الكالامين على اللدغات يمكن أن يساعد ذلك أيضًا في تخفيف الحكة .

ضع كيس ثلج أو منشفة باردة على مكان اللدغة لتقليل التورم .

اصنعي عجينة من 1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز ونصف ملعقة كبيرة من الماء للمساعدة في تقليل التورم والحكة وضعه على لدغة البعوض واتركيه لمدة 10 دقائق قبل غسله .

إذا استمر التورم والحكة لمدة تزيد عن خمسة إلى سبعة أيام، أو لاحظت علامات العدوى، مثل زيادة الاحمرار أو الحمى أو الخط الأحمر الذي ينتشر من اللدغة، استشر طبيبك .

كيفية علاج لدغات البعوض