شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تقلل رغبتك الشديدة فى تناول السكريات.. منها التوت والأفوكادو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تدع الرغبة الشديدة في تناول السكر تقف في طريق تحقيق أهدافك الصحية، ستساعدك هذه القائمة المكونة من 10 أطعمة على إرضاء جوعك، وتنظيم نسبة السكر في الدم، والمساعدة في الحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر، أكدت دراسة أن 86% من الأشخاص الذين لديهم الرغبة الشديدة في تناول الطعام فكروا في الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية التي تحتوي على الشوكولاتة، بحسب ما ذكره موقع " everydayhealth".

ما هي العوامل التي تجعلك ترغب في تناول السكر؟

العطش

النظام الغذائي

نقص المغذيات

الأطعمة التي تساعد في منع الرغبة الشديدة في تناول السكر التوت

يعتبر التوت الأزرق والفراولة والتوت الأسود من أفضل الأطعمة التي يجب تناولها عند الرغبة الشديدة في تناول السكر، لأنها فواكه منخفضة نسبة السكر في الدم، فهى توفر الكثير من الحلاوة دون ارتفاع نسبة السكر في الدم.

الأفوكادو

يقدم الأفوكادو حوالي 8 جرام من الألياف لكل 4 أكواب، بالإضافة إلى الدهون الصحية الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة ، مما يجعله أحد أفضل الأطعمة لمحاربة الرغبة الشديدة في تناول السكر.

الفستق

بفضل مزيج البروتين والألياف والدهون الصحية ، تُعد جميع أنواع المكسرات خيارات رائعة للحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر، ولكن الفستق على وجه الخصوص يعد من الخيارات الممتازة، أكدت دراسة نُشرت في Nutrients أن تناول الفستق الحلبي كان مرتبطًا بانخفاض استهلاك الحلويات، وفقدان الوزن لدى البالغين المصابين بالسمنة أو الذين يعانون من زيادة الوزن.

حبوب السمسم

تحتوي البذور مثل بذور السمسم على دهون صحية أحادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة ، بالإضافة إلى الألياف التي تكافح الرغبة الشديدة في تناول السكر.

بذور الشيا

قد تكون بذور الشيا صغيرة الحجم ، ولكن خصائصها الغذائية تجعلها قوية للحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر، فهى أغنى مصدر نباتي لأحماض أوميجا 3 الدهنية .

الشوفان

يعتبر الشوفان مصدرًا جيدًا للألياف القابلة للذوبان ، وتساعد في درء الجوع وخفض مستويات الجلوكوز والحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر.

الفول والعدس

للحصول على البروتين النباتي والألياف المملوءة، انتقل إلى الفول والعدس هذه الخصائص تجعل هذه الأطعمة اختيارات ذكية للمساعدة في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم ودرء الرغبة الشديدة في تناول السكر.

الحمص

الحمص يحتوى على الدهون الصحية الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، ومتعدد الاستخدامات ومقاوم للسكر.

زيت جوز الهند

مثل الأنواع الأخرى من الدهون ، يتم هضم زيت جوز الهند ببطء، مما يمكن أن يساعد في زيادة الشبع ، وإبطاء كيفية تحويل الأطعمة الأخرى إلى سكر في مجرى الدم ، وموازنة نسبة السكر في الدم ، مما يحارب الرغبة الشديدة في تناول السكر .