صور.. مصر تدعم السودان بـ39 طنا من المساعدات الطبية لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، 4 طائرات مصرية تحمل 39 طناً من المساعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية والأمصال.

وتمثل شحنة اليوم امتدادا لجسر جوي بمساعدات طبية تسيره مصر منذ أشهر للسودان للارتقاء بالخدمات الصحية ودعم السودان لتجاوز جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وكان في استقبال شحنة المساعدات في مطار الخرطوم الدولي، مدير الإدارة العامة للصحة العالمية بوزارة الصحة السودانية، الدكتورة أروى عمر، مدير العلاقات الثنائية بالوزارة الدكتورة إيمان مختار، بجانب السفير المصري لدى السودان السفير حسام عيسى، وملحق الدفاع العميد أركان حرب أحمد الشاذلي.





وأعربت مدير الإدارة العامة للصحة العالمية المكلف بوزارة الصحة السودانية، د. أروى عمر، في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم الدولي، عن شكرها لمصر حكومةََ وشعباً على مبادرتهم، لافتة إلى أنها ليست أول مبادرة لمصر التي كانت من أوائل الدول التي دشنت جسراً جويا إلى السودان إبان الموجة الأولى لفيروس كورونا.

وقالت عمر إن المنحة المصرية تضم أجهزة وأسطوانات أكسجين وأدوية ستكون مفيدة جداً، حيث تعاني المستشفيات السودانية نقصاً في هذه الأنواع.





وأشارت إلى أن وزير الصحة السوداني الدكتور عمر النجيب يزور مصر حالياً لإجراء مباحثات تتعلق بالتعاون المستقبلي بين البلدين.

من جانبه، قال السفير المصري في السودان حسام عيسى، إن الطائرات الأربع حمولتها 39 طنا، وتضم مجموعة من الأدوية الخاصة بمكافحة فيروس الكبد الوبائي "فيروس سي".

وشدد على أن الشحنة تأتي في إطار مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمكافحة فيروس سي في القارة الافريقية، فضلا عن أجهزة خاصة بالأكسجين والتخدير ومستلزمات الجراحات الطبية، ومستلزمات أخرى بجانب مجموعة كبيرة من المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية المختلفة في إطار التعاون بين وزارتي الصحة في البلدين.





وأشار إلى التعاون المستمر في المجال الطبي ومجالات أخرى، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى السودان في أغسطس 2020م، وزيارة رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك إلى القاهرة في مارس الماضي.

ونبه إلى مجموعة من برامج التعاون في المجال الطبي، منها على سبيل المثال علاج مصابي الثورة السودانية في مصر الذين تم علاج الدفعة الأولى منهم بالفعل وحاليا تجري الاستعدادات لعلاج الدفعة الثانية.





كما زار فريق طبي مصري الخرطوم لعلاج ومناظرة الإصابات فضلا عن المنح الدراسية ومنح الزمالة في مجالات مختلفة منها التدريب والاسعاف، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون في مجال الأدوية.

وقال السفير المصري إن ذلك يجئ في إطار دعم مصر للسودان في مختلف المجالات، والتوجيهات المصرية بالوقوف مع السودان قلبا وقالبا في هذه المرحلة الانتقالية الهامة من أجل تحقيق أهداف الثورة وطموحات الشعب السوداني، والوصول بالعلاقات بين البلدين إلى مرحلة التكامل التام، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد العديد من مبادرات التعاون بين البلدين.