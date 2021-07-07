إشادة يابانية بمشروع المغرب لتصنيع لقاح كورونا: خطوة كبيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لازال المشروع الملكي بالمغرب لتصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لفيروس كورونا، يُثير العديد من ردود الفعل الإيجابية والمنوهة.

وفي هذا الصدد، وصف سفير اليابان بالرباط، تاكاشي شينوزوكا، إطلاق مشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد- 19 في المغرب بكونه “خطوة كبيرة”، من شأنها الرقي بالمملكة إلى مصاف البلدان الصاعدة .



وبحسب تصريحات أدلى بها الدبلوماسي الياباني للقناة الإخبارية المغربية (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء (الوكالة الرسمية)، إن المغرب يؤكد مجددا، من خلال هذه المبادرة، إرادته في مساعدة البلدان الإفريقية في جهودها لمكافحة الفيروس ومواجهة التحديات المرتبطة بتداعيات الأزمة الصحية.

ولفت إلى أن مشروع تصنيع اللقاحات بالمغرب أضحى واقعا “بفضل الانخراط الشخصي للعاهل المغربي، الملك محمد السادس".

وأشار إلى أن الأمور تعرف تقدما كبيرا في اتجاه تحقيق مناعة جماعية ومساعدة الدول الإفريقية في مكافحة الفيروس”.

وشدد على أن “المقاولات اليابانية محقة في اعتبارها المغرب بوابة كبيرة لولوج القارة الإفريقية”، مشددا على الاهتمام الذي توليه بلاده لتطوير شراكتها مع المملكة.

كما أعرب عن اندهاشه “لمحتوى تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، الذي كان ثمرة “عمل فكري جماعي كبير” بالتشاور مع آلاف المغاربة، بهدف الاستجابة أساسا لوضعية الأزمة الصحية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.

وقال “لدينا الثقة في متانة المجتمع المغربي الذي يجر وراءه تاريخا طويلا” تميز بانخراط جميع الفاعلين لمواجهة التحديات.

ووقعت المملكة 3 اتفاقيات مع الصين لإنتاج 5 ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19 شهريا باستثمارات حجمها 500 مليون دولار "لتعزيز الاكتفاء الذاتي.. والسيادة الصحية للمملكة".

وقال بيان للحكومة المغربية إن الملك محمد السادس شهد في قصره بمدينة فاس "حفل إطلاق وتوقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد-19، ولقاحات أخرى بالمغرب".

وجاء في البيان أيضا أن هذا المشروع يهدف إلى "إنتاج 5 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، شهريا قبل مضاعفة هذه القدرة تدريجيا على المدى المتوسط".

وقال إن من بين أهداف المشروع "إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى رئيسية بالمملكة لتعزيز اكتفائها الذاتي، مما يجعل من المغرب منصة رائدة للبيوتكنولوجيا (التكنولوجيا الحيوية) على الصعيد القاري والعالمي في مجال الصناعة والتغليف".

وأوضح البيان أن المشروع "ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص... تأتي امتدادا للمباحثات الهاتفية يوم 31 آب/ أغسطس 2020 بين العاهل المغربي والرئيس الصيني شي جي بينغ".