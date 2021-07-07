رغم إصابة بعض المطعمين.. باحث يكشف أهمية لقاحات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "لن أحصل على لقاح كورونا، فأحد أقاربي حصل عليه ولم يحميه من الإصابة بالفيروس".. تكشف هذه العبارة سوء فهم لأهمية اللقاحات ودورها، كما يؤكد باحث مصري متخصص بالفيروسات.

ويقول خالد شحاته، أستاذ الفيروسات بجامعة أسيوط، جنوي مصر، إن الوظيفية الأساسية للقاحات كورونا أنها تحمي من الوفاة أو الإصابة بأعراض شديدة ومتوسطة تستدعي دخول المستشفى.



ويضيف شحاتة: "لا يوجد لقاح يوفر حماية تصل إلى 100%، ومع التحورات الجديدة فقدت الكثير من اللقاحات نسب من الحماية التي توفرها بسبب حدوث تغيرات في الأحماض النووية الموجودة ببروتين (سبايك) الفيروسي الذي تستهدفه أكثر اللقاحات، ولكن في المقابل لم تفقد هذه اللقاحات قدرتها على توفير الوقاية من الوفاة أو الأعراض الشديدة، ولا تزال فعالة في هذا الصدد بنسبة 100%".

ويعزي أستاذ الفيروسات ذلك إلى الدور الذي تلعبه "الخلايا التائية" في توفير الوقاية، ويقول: "خلايا الذاكرة التائية، لا تستطيع منع العدوى، لكنها تلعب دوراً مهما في توفير الحماية من التقدم الحاد للمرض".