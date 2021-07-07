شكرا لقرائتكم خبر عن بتحاول تخس ومش عارف .. اعرف أهم أسباب فشل الريجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الكثيرون للحصول على جسم مثالى وجسد ممشوق بعيدا عن الترهلات والدهون المتراكمة في مناطق الجسم، التي تعطيك مظهرا غير لائق، لذا يلجأ هؤلاء إلى اتباع حميات غذائية قاسية لخسارة الوزن الزائد ومقاومة السمنة وتفتيت الدهون، وتختلف الحميات الغذائية في الأطعمة التي تعتمد عليها مثل حساب السعرات الحرارية أو نظام الصيام المتقطع أو نظام الكيتو أو غيرها من وسائل "التخسيس" التي تتفق جميعها في هدف واحد وهو فقدان الوزن الزائد بأسرع وقت.

ويواجه الكثيرون مشكلة شائعة، فعلى الرغم من اتباع النظام الغذائي بقسوة وبحرمان شديد من أجل الوصول إلى حلم النحافة، إلا أن البعض يفاجأ بثبات الوزن وعدم خسارة الدهون لينتهى المطاف بالشعور بالإحباط والعزوف عن الريجيم والعودة مرة أخرى الى العادات الغذائية الخاطئة.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، فهناك بعض الأسباب وراء فشل "الريجيم" مثل: 1.الحرمان

اتباع حميات غذائية تصيبك بالجوع الشديد وتصيبك بالحرمان تجاه بعض الأطعمة قد لا تؤدى الى نتائج مرضية لخسارة وزنك لأن "تجويع نفسك" لفترة طويلة يزيد من رغبتك في تناول الطعام بشراهة، لذا من الأفضل تقسيم وجباتك وعند الشعور بالجوع تناول الأطعمة الصحية منخفضة السعرات الحرارية.

2. تخطى البروتين

البروتينات من الوجبات الهامة التي تمنحك الشعور بالشبع، لذا فإن تخطى البروتين بوجبة الإفطار يؤدى الى حدوث خلل في نظامك الغذائي وتراجع مستويات السكرى وعدم ضبط مستويات الأنسولين بالدم.

3. التركيز على السعرات الحرارية وإهمال التمارين الرياضية

من أبرز الأخطاء التي تحدث في أنظمة الريجيم الاهتمام بحساب السعرات الحرارية التي نتناولها وعدم التركيز على ممارسة التمارين الرياضية، التي تعمل على فقدان الوزن، وحرق الدهون.

4. تناول أطعمة قليلة الدسم

تعد من الأخطاء التي يقع بها الكثيرون حيث يعتقد البعض أن تناول وجبات قليلة الدسم تسهم في إنقاص الوزن، لكنها قد تنعكس على صحة جسمك وتلحق بك أضرار أخرى وتفقد جسمك العديد من العناصر الغذائية الهامة.