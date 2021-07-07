شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تختارى واقى شمس مناسب لطفلك وأفضل طريقة لاستخدامه؟ طبيب أطفال يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في فصل الصيف ومع بداية الأجازات والسفر والتعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة وما يصاحبه من مشاكل بالجلد والبشرة، تسأل كل أم عن كيفية اختيار واقي الشمس مناسب لطفلها وأفضل طريقه لاستخدامه، وذلك لحماية الأطفال من التعرض المباشر لأشعة الشمس وتأثيرها الضار على جلدهم.

الدكتور محمد حسين استشاري ومدرس طب الأطفال بجامعة عين شمس أوضح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" طرق اختيار واقى الشمس المناسب للطفل وأفضل طريقة لاستخدامه لحمايه جلد الأطفال، خاصة عند الذهاب إلى الشواطئ لقضاء الأجازة الصيفية ورغبه الأطفال فى النزول لمياه البحر كثيرا.

طرق اختيار واقى الشمس المناسب لطفلك:

اختاري النوع اللي بتتوافر فيه هذه العوامل:

١- معامل الحماية من الشمس +SPF30+/SPF50

٢- واسع المدي في توفير الحماية من اشعة الشمس UVA/UVB

٣ -خالي من المواد الضارة التي قد تؤذي جلد الطفل او تسبب الحساسية مثل العطور و مادة PABA

٤-مقاوم للماء في حالة نزول البحر أو حمام السباحة

-اتبعي الخطوات الآتية عند الاستخدام:

-يوضع علي الجسم قبل التعرض للشمس بعشرين دقيقة

-وضع كمية مناسبة على كل الأجزاء الظاهرة من الجسم وليس الوجه فقط.

-تكرار وضعه كل ساعتين أو بعد نزول البحر أو حمام السباحة.

-يوضع ملطف للجلد بعد التعرض للشمس لحماية الجلد وتلطيفه After Sun