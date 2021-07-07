كورونا في المغرب.. أكبر حصيلة إصابات يومية منذ يناير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت المملكة المغربية ما مجموعه 1279 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الأربع وعشرين ساعة المنصرمة.

وبحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة المغربية، فإن هذه الحصيلة تعد الأضخم منذ شهر يناير / كانون الثاني المنصرم.



وتأتي هذه الحصيلة بعد أشهر من انحسار رقعة تفشي وباء كورونا، مع تسجيل حالات يومية تُعد بالعشرات.

ومنذ أيام قليلة، عرفت الحصيلة اليومية لانتشار فيروس كورونا ارتفاعاً متزايداً، بتسجيل مئات الحالات الإيجابية اليومية.

وفي نفس السياق، سجلت المملكة في نفس الفترة 5 وفيات، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 3419 حالة منذ بداية تفشي الجائحة.

وارتفعت الحالات الخطرة المتواجدة في العناية المركزة إلى 290 حالة، منها 170 تحت التنفس الاصطناعي.

وتفيد المعطيات الرسمية بأن إجمالي الحالات المتواجدة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي هو 159 حالة، فيما يوجد 11 شخصاً تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وعلى صعيد الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، فقد بلغ عدد الجرعات العامة التي وزعتها المملكة حوالي 19.5 مليون جُرعة.

وإلى حدود الساعة، تمكن 9.204.753 شخص من تلقي مناعة كاملة بعد الحُصول على جُرعتين متتاليتين من اللقاح المضاد لكورونا، فيما ينتظر 1.061.917 شخصاً وصول موعد الحُصول على جُرعاتهم الثانية.