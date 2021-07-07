شكرا لقرائتكم خبر عن ألم التهاب المفاصل يعيق حركتك؟.. تناول هذه الأطعمة لتخفيفه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

التهاب المفاصل مشكلة صحية مزمنة وهو عبارة عن التهاب يصيب مفاصل مختلفة بالجسم مثل اليد والركبتين والعمود الفقري، يحتاج العلاج لفترة طويلة مع تغيير بعض العادات الخاطئة، وقد تساهم بعض الفيتامينات أيضًا في الحد من تأثير التهاب المفاصل

نستعرض في التقرير التالي عدة فيتامينات تساعد في الحد من تأثير التهاب المفاصل ، وفقًا لـ “Very well health”.

1- فيتامين أ

فيتامين أ مضاد للأكسدة معروف بدعم نمو العظام، كما أنه يحافظ على صحة الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجلد، فيتامين أ له أيضًا دور كعامل مضاد للالتهابات، تم العثور على مكملات فيتامين أ لتكون مفيدة في عدد من الحالات الالتهابية، يمكن أن يساعد فيتامين أ في تخفيف الألم لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل.

يمكن الحصول على فيتامين أ في أطعمة مثل: الجزر والشمام والبطاطا الحلوة والسبانخ والكبد والبيض والحليب المدعم.

2- فيتامين سي

يحتوي فيتامين سي على خصائص مضادة للأكسدة من المعروف أنها تساعد في بناء جهاز المناعة وحماية الخلايا من الجذور الحرة وتساعد على بناء الكولاجين والنسيج الضام في الجسم والحفاظ عليهما، أظهرت الدراسات أن فيتامين سي يمكن أن يفيد معظم الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل العظمي المبكر.

البدل الغذائي الموصى به هو 75 ملليجرام للنساء و 90 ملليجرام للرجال يوميًا، تشمل بعض الآثار الجانبية المعروفة عند الحصول على جرعة زائدة القيء وحرقة المعدة والغثيان والإسهال، يتوفر فيتامين سي في بعض الأطعمة مثل: الشمام و الطماطم و الفلفل الحلو والفراولة والكيوي.

3- فيتامين هـ

من المعروف أن فيتامين هـ لديه القدرة على منع أو علاج هشاشة العظام بسبب آثاره المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، قد يؤدي هذا الفيتامين أيضًا إلى إبطاء تطور التهاب المفاصل عن طريق تحسين الإجهاد التأكسدي والالتهاب في المفاصل، يجب إجراء المزيد من الدراسات للحصول على نتيجة واضحة حول ما إذا كان فيتامين هـ يمكن أن يساعد بشكل كامل في التهاب المفاصل.

لا توجد الكثير من المخاطر المعروفة للإفراط في فيتامين هـ.الأثر الجانبي الأساسي هو خطر حدوث نزيف، تشمل أعراض نقص فيتامين هـ ما يلي:

– انخفاض وظيفة المناعة

– اعتلال الشبكية

– تلف في شبكية العين

يمكن العثور على فيتامين هـ في أطعمة مثل: المانجو والأفوكادو و الفول السوداني والكرنب الأخضر والفلفل الحلو واللوز و زبدة الفول السوداني والسبانخ والبروكلي.

4- فيتامين ك

يحتوي فيتامين ك على بروتين يسمى أوستيوكالسين، يساعد هذا البروتين في إنتاج أنسجة العظام السليمة في الجسم، أظهرت الأبحاث أن المستويات الكافية من فيتامين ك في الجسم معروفة بأنها تساعد في الحد من التهاب المفاصل.

العلامات الأولية لنقص فيتامين ك هي النزيف وهشاشة العظام، من المعروف أيضًا أن المضادات الحيوية تقضي على إنتاج فيتامين ك في الجسم، البدل الغذائي الموصى به هو 90 ميكروجرام للنساء و 120 ميكروجرام للرجال، يوجد فيتامين ك 1 في: الكرنب والسبانخ والبروكلي والزيوت النباتية مثل زيت الكانولا وفول الصويا ، كما يوجد فيتامين ك 2 في الجبن وصفار البيض والأطعمة المخمرة.