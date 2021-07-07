الإمارات تعلن شفاء 1489 حالة من "كوفيد-19"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ‎أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن إجراء 287,544 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية لرصد واحتواء إصابات فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 1513 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة، ووصفتها بأنها جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 644,114 حالة.



‌‎كما أعلنت الوزارة الإماراتية عن وفاة 4 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1847 حالة.

‌‎وأعلنت كذلك عن شفاء 1489 حالة جديدة لمصابين ب "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 622,301 حالة.

