القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يجب الاهتمام بالصحة في عيد الأضحى المبارك للوقاية من الأمراض، ونقدم إليكم أفضل النصائح للذبح والنصائح الصحية والغذائية في عيد الأضحى.

تناول اللحوم والدهون في هذه المناسبة بكثافة، وقد يؤثر بالسلب على الصحة إذا ما تم تناولها بطريقة خاطئة، ولهذا يجب أن تتعرفوا على أهم النصائح الصحية والغذائية في عيد الأضحى 2021 وهذا لتفادي الإصابة بالأمراض.





نصائح صحية للذبح في عيد الأضحى 2021

- يجب الحرص على شراء المواشي من الأماكن التي تكون خاضعة للهيئات البيطرية لضمان سلامتها.

- يجب أن يتم الذبح في المكان المخصص لذلك، وهذا حتى يتم ضمان عدم تلوث اللحم عند الذبح الذي من الممكن أن يُِعرض الإنسان للمخاطر الصحية في الأماكن غير مخصصة لذلك.

- من المهم التأكد من صحة الجزار الذي يقوم بالذبح، وارتدائه الملابس المخصصة لهذا الغرض من قفازات وغيرها.

- يجب أن يكون المكان المخصص للذبح معقم جيدا إلى جانب الأدوات المستخدمة من سكين وأواني والتي يجب أن تكون نظيفة.

- من المهم تطهير الأدوات المستخدمة بعد الذبح جيدا وتعقيمها باستخدام المطهرات.

- يجب الحرص على عدم لمس دماء الذبيحة على الإطلاق منعا للإصابة بالأمراض.

- وفق الدراسات المختلفة فإنه يجب عدم تناول اللحوم فور الذبح وحفظها في الثلاجة لمدة 24 ساعة قبل أن يتم طهيها وتناولها، حيث أن هذا يساعد على قتل الفيروسات.





نصائح صحية وغذائية في عيد الأضحى 2021

- عليك بإزالة أكبر قدر من الدهون الموجودة باللحم قبل طهيها.

- يعتبر سلق اللحم وشويها من أفضل الطرق التي يمكنك اتباعها في عيد الأضحى، وهذا للوقاية من بعض الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي والأمراض القلبية والشرايين ومرض السكري.

- من المهم إضافة الخضروات إلى جانب اللحوم وليس الاعتماد عليها فقط في الطعام حيث يجب التنوع في العناصر الغذائية التي تقدم، ويعتبر طبق السلطة مهم جدا إلى جانب الطعام.

- من أفضل الأماكن في الأضحية التي يمكن تناولها هي منطقة الفخذ والعنق، والتي تحتوي على كمية أقل من الدهون عن غيرها من الأماكن الأخرى.

- عدم الإفراط في تناول اللحوم، حيث أن هذا يعرضك للمخاطر الصحية الخاصة بمستوى الكوليسترول والقلب والأوعية الدموية، وأمراض النقرس، وإضطرابات الجهاز الهضمي إلى جانب السمنة.

- الحرص على تناول كمية كبيرة من الماء يوميا للحفاظ على صحة أفضل في عيد الأضحى.

- من المهم أن لا يتم تناول اللحوم على وجبة العشاء نهائيا، والاكتفاء بالوجبات الصحية مثل الزبادي والفواكه والخضروات.

- عدم تناول المشروبات الغازية والقهوة والشاي بعد تناول اللحوم مباشرة، واستبدالها بالشاي الأخضر أو الزنجبيل أو النعناع، حيث أن الأعشاب الطبيعية تساعد على امتصاص الدهون بشكل أكبر.