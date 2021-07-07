شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تكشف عنها أشعة الموجات الصوتية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعة الموجات فوق الصوتية هى اختبار غير مؤلم يستخدم الموجات الصوتية لإنشاء صور للأعضاء والهياكل داخل جسمك، وهو اختبار آمن ينتج عنه صور للأعضاء والغدد والكتل غير الطبيعية وغيرها من الهياكل مثل العضلات والأوتار والمفاصل، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على الأمراض التي تكشف عنها أشعة الموجات الصوتية، وفقاً لموقع "patient".

أمراض تكشف عنها أشعة الموجات فوق الصوتية

أشعة الموجات فوق الصوتية تستخدم في كشف مشاكل العضلات والأوتار والمفاصل وأعضاء الجسم المختلفة، كما أنها تستخدم لفحص الأطفال الذين لم يولدوا بعد أثناء الحمل.

يمكن أن تساعد طريقة ارتداد الموجات فوق الصوتية من الأنسجة المختلفة في تحديد حجم وشكل وتناسق الأعضاء والتراكيب والتشوهات، لذلك يمكن أن:

-تساعد في مراقبة نمو الجنين والتحقق من وجود تشوهات.

يعد الفحص بالموجات فوق الصوتية أمرًا روتينيًا للنساء الحوامل.

-الكشف عن تشوهات هياكل القلب مثل صمامات القلب هذا النوع من الفحص بالموجات فوق الصوتية يسمى تخطيط صدى القلب.

-تساعد في تشخيص مشاكل الأعضاء الداخلية مثل:

-الكبد

-المرارة

-البنكرياس

-الغدة الدرقية

-الغدد الليمفاوية

-المبايض

-الخصيتين

-الكلى

-المثانة

على سبيل المثال، يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كان الورم غير الطبيعي في أحد هذه الأعضاء عبارة عن ورم صلب أو كيس مملوء بسائل.

- تساعد الموجات فوق الصوتية أيضًا في البحث عن حصوات المرارة أو الكلى.

-تساعد في تحديد طبيعة أورام الثدي الموجات فوق الصوتية هي أحد الاختبارات المستخدمة لتحديد ما إذا كانت الكتلة غير سرطانية (حميدة) أو سرطان الثدي.

-تساعد في تشخيص مشاكل العضلات والأوتار والمفاصل. على سبيل المثال ، تُستخدم فحوصات الموجات فوق الصوتية للمساعدة في تشخيص:

-الكتف المتجمدة

-ورم مورتون العصبي

-متلازمة النفق الرسغي

-الكشف عن اتساع غير طبيعي في الأوعية الدموية (تمدد الأوعية الدموية).

طرق الاستعداد لأشعة الموجات الصوتية

عادة لا يكون هناك حاجة لتحضير خاص لأشعة الموجات الصوتية استمر في تناول أدويتك المعتادة يجب أن تأكل وتشرب بشكل طبيعي قبل الاختبار وبعده ما لم يُنص على خلاف ذلك على سبيل المثال:

-إذا تم فحص أجزاء معينة من البطن، فقد يُطلب منك تناول نظام غذائي منخفض الألياف لمدة يوم أو نحو ذلك قبل الاختبار لتقليل "الغازات" في أمعائك.

-قد يُطلب منك عدم تناول الطعام لعدة ساعات قبل فحص البطن.

-في بعض الأحيان لإجراء بعض عمليات المسح، قد يتم إعطاؤك حقنة شرجية لتنظيف الأمعاء.

-لفحص المثانة أو الحوض، قد يُطلب منك شرب بعض السوائل قبل الاختبار حتى تكون المثانة ممتلئة هذا محتمل بشكل خاص إذا كنت ستخضع لفحص أثناء الحمل، أو فحص المبيضين أو الرحم.