أفضل 10 أفلام كرتون للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:35 مساءً - أجواء الصيف حارّة، ونحن نقضي إجازتنا الصيفية مع الأطفال، ولا سبيل للخروج نهاراً بسبب عمل الأبوين، أفلام الأطفال قد تكون إحدى الخيارات التي تعمل على إلهائهم، فاختاري منها ما يعلمهم حب المغامرة، واختيار الصداقات، والمرح والتحليق في خيالهم، والكثير الكثير من الحٍكم التي تطرحها شخصيات الأفلام.

تابعي معنا 10 خيارات لأفلام نعطيك ملخصات عنها، وتَشاركي أنت وأطفالك الرأي في متابعتها.

1- Abominable (أبومينابل)

فيلم (أبومينابل) واكتشاف رجل الجليد

يتناول الفيلم اكتشاف الطفلة "يي" وأصدقائها للكائن الخرافي الشهير "رجل الجليد" فوق سطح منزلها، وكيف قامت مع أصدقائها بمغامرة إعادة رجل الجليد إلى موطنه الأصلي في جبال "إفرست" رغم محاولات جارهم الشرير الاحتفاظ به.

2- The Addams Family (عائلة آدامز)

فيلم (عائلة آدامز) الغريبة الأطوار

صدرت النسخة الحية الأصلية الأولى من هذا الفيلم في التسعينيات، وقد أحرزت نجاحاً كبيراً في المتابعة، هذا الفيلم، هو النسخة الثانية، ويعيد "عائلة آدمز" للشاشة الفضية بشخصيات الكارتونية. يتناول الفيلم حياة عائلة آدامز غريبة الأطوار، والصداقة، التي تجمع الابنة "وينزداي" بفتاة جديدة، تشعل خلافاً بين العائلتين.

3- Toy Story 4 (توي ستوري 4)

فيلم (توي ستوري 4) وقصة اللعبة فوركي

الفيلم يعرض الجزء الرابع من سلسلة الأنيميشن الجماهيرية (توي ستوري)، ويتناول انضمام لعبة جديدة تدعى "فوركي" يعاني من أزمة هوية لا يعرف إذ كان لعبة أو مجرد قمامة، إلى أن تحتضنه بقية الألعاب بقيادة "أندي" بينهم، وتبدأ مغامرة جديدة.

4- The Secret Life of Pets 2 (الحياة السرية للحيوانات الأليفة 2)

فيلم (الحياة السرية للحيوانات الأليفة 2) عن ماذا تفعل الحيوانات في غياب أصحابها

يجيب الفيلم عن سؤال: "ما الذي تفعله الحيوانات الأليفة أثناء غياب أصحابها عن المنزل"؟ حيث يستكمل الجزء الثاني منه قصص الحيوانات الأليفة التي عُرضت في الجزء الأول، بعد تحول الأرنب الشرير (كيفن هارت) إلى حيوان وديع تبنته عائلة لطيفة، كما يركز الفيلم على شخصية الكلب ماكس (باتون روزلت) بعد انضمام طفل جديد للعائلة التي تربيه.

5. فيلم coco (كوكو)

فيلم (كوكو) والطفل ميجل الذي يحلم بأن يكون نجماً

من أفلام ديزني الثلاثية الأبعاد، وهو فيلم حاصل على جائزة البافتا كأفضل فيلم رسوم متحركة ويسرد الفيلم قصة الطفل ميجل ريفيرا البالغ من العمر 12 عام. حيث يعيش في بلدة صغيرة بالمكسيك وعنده شغف كبير بالموسيقى، ويريد أن يصبح نجماً مثل: "إرنستو دي لاكروز"، بالرغم من منع عائلته للموسيقى، ويقرر أن يذهب لزيارة مرقد "إرنستو" في يوم الموتى، الذي يقام سنوياً حيث ينتهي به الحال في أرض الموتى، ويستطيع أن يقابل أهله الراحلين ويتعرف على أسرارهم.

6. فيلم Mr Fox (مستر فوكس)

فيلم (مستر فوكس) والثعلب الذي يسرق الدّجاج

فيلم مستر فوكس من أفلام الأنيميشن المميزة ،وتدور قصته حول ثعلب، يقوم بمطاردة وسرقة الديوك الرومي والدجاج، وحينما يسرق إحدى المزارع، بالاشتراك مع زوجته يتم القبض عليه ويتوقف فوكس عن السرقة ويبحث عن عمل آخر. وينتقل للإقامة بجوار شجرة قريبة من إحدى المنشآت، التي يديرها مزارعون أشرار وهم: والتر ناثينال وفرانكلين ويحاولون التخلص من فوكس فيقرر مستر فوكس التصدي لهم ومواجهتهم.

7. فيلم Moana (موانا)

فيلم (موانا) يحكي قصة الفتاة التي أنقذت أهل جزيرتها

من أفلام ديزني الذي تم إنتاجه عام 2016 يحكي الفيلم قصة فتاة تدعى موانا، ولدت في جزيرة "مونونوي" وهي ابنة زعيم الجزيرة، وكانت تحب الإبحار منذ طفولتها، إلا أن والدها كان يمنعها من هذا، وتتعرض الجزيرة لخطر سيطرة الظلام ويختار المحيط موانا حتى تنقذ شعبها، في الفيلم تغامر موانا، لتحافظ على أهل جزيرتها من الخطر، من خلال أكثر المواقف تضحية.

8. فيلم the Emperor's New Groove ‏ (حياة الإمبراطور الجديدة)

فيلم (حياة الإمبراطور الجديدة) والإمبراطور الذي يهدي نفسه منتجعاً!

فيلم رسوم متحركة من إنتاج ديزني، تدور أحداثه حول الإمبراطور كاسكو والذي يقرر أن يهدي نفسه منتجعاً، يبنيه على أحد التلال بمناسبة عيد ميلاده، ويستدعي باتشا ليرشده إلى أجمل التلال، حيث يرشده إلى تل قريته، فيقرر كاسكو هدم القرية وتتوالى أحداث الفيلم.

9 - كلاوس Klaus (كلاوس)

فيلك (كلاوس) وقصة الطفل المدلل جاسبر

هذا الفيلم، سيجمع العائلة على متابعته، فهو يتناول في إطار كوميدي بسيط حياة الشاب الغني المدلل "جاسبر"، الذي يغضب منه والده لفشله الدائم في الدراسة وكل شيء فيُقرر أن يُرسله ليعمل ساعي بريد بجزيرة قطبية محدودة السكان، وعليه مهمة توزيع عدد مُحدد من طوابع البريد، وسط الفيلم نكتشف أننا نتعرف على القصة الخيالية وراء بداية أسطورة سانتا كلوز من وجهة نظر صناع الفيلم.

10 - Up (فوق)

فيلم (أب) والجوز كارل الذي عاد إليه الأمل

ثالث أفلام استديوهات بيكسار، التي تستحق أن تكون ضمن أفضل 10 أفلام للرسوم المتحركة، هي فيلم أب، الرومانسي، الذي يركزّ على مشاهد ذكريات العجوز كارل لزوجته وقصة حبهما الرائعة، التي لازال يعيش على ذكراها منعزلة عن العالم، التي توفيت وتركته بمفرده يعيش فقط لتحقيق حلمها بالذهاب إلى غابات أميركا الجنوبية؛ لكنه لا يُريد ترك منزلهما المليء بذكرياته معها، يستحق Up أن يكون فيلماً للعائلة به الكثير ليتعلمه الكبار والصغار من خلال رحلة كارل مع الطفل راسل الذي بعثه القدر له ليُزعجه قليلًا؛ ولكن مع هذا الإزعاج يكتشف كارل أنه لازال قادراً على الاستمتاع بالحياة من جديد.