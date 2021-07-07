توصيات للحامل في الحج

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:35 مساءً - جدول محتوى

لماذا ينصح الأطباء بتأجيل الحج؟

احتمالات يمكن أن تحصل للحامل في الحج

نصائح وإرشادات للحامل في الحج

متى يجب على الحامل طلب المساعدة الطبية في الحج؟

يجمع الحج بين فئات الناس المختلفة من نساء حوامل ورجال وحتى أطفال، فيتوجهون جميعهم لإداء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية. ورغم أن عدد الحجاج قد تقلّص هذه السنة، لكن هذا لا يمنع وجود حوامل فيه، يتحملن مشقة الحج، في ظروف هذا الحر الشديد.

لماذا ينصح الأطباء بتأجيل الحج؟

نصيحة الأطباء بتأجيل الحج للحامل

لن تستطيع جميع الحوامل التوجه إلى الحج، ومن المؤكد أن اتخاذ هذا القرار يجب أن يكون باستشارة الطبيب وأخذ مشورته ونصائحه والإرشادات اللازمة، وهو رأي أجمع عليه العديد من الأطباء. الذين يعتمدون على المؤشرات الآتية:

1 - وجود تاريخ مرضي مزمن لدى الحامل.

2 - تعرضها لولادات مبكرة.

3 – معاناتها من حالات إجهاض سابقة.

4 - الإصابة بمرض سكري الحمل.

5 - الإصابة بأمراض قلب وارتفاع ضغط دم، وأمراض صحية أخرى.

احتمالات يمكن أن تحصل للحامل في الحج

قد تتعرضين للإنهاك الجسدي

عادة ما تنصح النساء الحوامل بتأجيل مناسك الحج تجنباً لإصابتها بالمشاكل الآتية:

1 - حدوث أي مضاعفات مثل الالتهابات أو حتى الإصابة بالعدوى، فهي بهذه المرحلة تكون مناعتها أصلاً منخفضة بعض الشيء، ما يعرضها للإصابة بالأمراض المعدية بشكل أكبر.

2 - احتمالية إصابتها بضربة الشمس أثناء تأدية فريضة الحج.

3 - التعرض للإنهاك والإرهاق الجسدي، ففي الحج يتعين على الحجاج المشي لمسافات طويلة، ما قد يصيب الحامل بتقلصات في أسفل البطن بالإضافة إلى آلام في الظهر.

4 - احتمالية إصابتها هي والجنين بسبب الإزدحام بكدمات جسدية، أو ربما وقوعها على الأرض نتيجة التدافع.

5 - احتمالية الإصابة بالجفاف في حال عدم شرب الكميات المناسبة من الماء بسبب المجهود الجسدي وارتفاع درجة الحرارة.

نصائح وإرشادات للحامل في الحج

اصطحبي معك آخر صورة شعاعية للجنين

في حال توجهت الحامل إلى الحج، بعد استشارة الطبيب وموافقته، سوف يترتب على هذه الخطوة العديد من الإرشادات والنصائح، التي عليها الالتزام بها حفاظاً على سلامتها وسلامة الجنين، وتشمل:

1 - تأكدي من اصطحاب جميع الأدوية، واحرصي على تناولها في موعدها.

2 - خذي التطعيمات اللازمة قبل التوجه إلى الحج، وبالأخص الحمى الشوكية والانفلونزا الموسمية.

3 - احرصي على ارتداء الملابس الفضفاضة والمريحة والأحذية المناسبة.

4 - تناولي كميات كافية من الماء والسوائل من دون أي تهاون.

5 - تجنبي الأماكن المزدحمة والتي يكثر فيها التدافع.

6 – لا تقومي بأي مجهود بدني زائد عن قدراتك، واستخدمي الكرسي المتحرك عند الحاجة أثناء الطواف والسعي.

7 - قومي بالمشي كل ساعة أو اثنتين لتجنب الإصابة بالجلطات الوريدية في الساقين.

8 – اصطحبي معك، صورة "الألتراساوند" الأخيرة للجنين، لإمكانية متابعة حالتك الصحية والحفاظ على صحتك وصحة جنينك.

متى يجب على الحامل طلب المساعدة الطبية في الحج؟

توجهي إلى أقرب مركز طبي عند الشعور بأي من الأعراض الآتية:

1- صداع شديد البقاء تحت أشعة الشمس لوقت طويل.

2- قيء بشكل متكرر.

3- زغللة في العينين.

4- نزيف