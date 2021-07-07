ما هي رباعية فالو التي تصيب الأطفال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:35 مساءً - ما هي رباعية فالو؟ غالباً ما يتم اكتشاف رباعية فالو قبل الولادة أثناء التصوير بالموجات فوق الصوتية قبل الولادة أو مخطط صدى القلب للجنين، وهو فحص يوفر صورة مفصلة لقلب طفلك النابض في الرحم، تتحدث الدكتورة هند سلمي استشاري النساء عن الرباعية فالو التي تصيب الأطفال.

ماهي الرباعية فالو التي تصيب الأطفال؟

رباعية فالو

بالمقارنة مع القلب الطبيعي، فإن القلب لدى الطفل المصاب برباعية فالو لديه العديد من التغييرات التي تؤثر على تدفق الدم، وتجعل من الصعب على الدم تلقي ما يكفي من الأكسجين.

طفلك

عندما يولد طفلك ، تتم رعايته في وحدة رعاية القلب والأوعية الدموية الخلقية (CCVCU)، وهي منطقة علاجية عالية التخصص يعمل بها أطباء تلقوا تدريباً متقدماً في الرعاية الحرجة للقلب.

، تتم رعايته في وحدة رعاية القلب والأوعية الدموية الخلقية (CCVCU)، وهي منطقة علاجية عالية التخصص يعمل بها أطباء تلقوا تدريباً متقدماً في الرعاية الحرجة للقلب. في بعض الحالات، لا يتم تشخيص الأطفال إلا بعد الولادة يمكن أن يكون لون جلد طفلك المزرق، غالباً أثناء الرضاعة أو البكاء، أول علامة على عدم وجود كمية كافية من الأكسجين في دمه يمكن لطبيب الأطفال الخاص بطفلك أيضاً اكتشاف نفخة قلبية، أو قد يُظهر فحص الدم أن دم طفلك يفتقر إلى الأكسجين. يتم تشخيص معظم المصابين برباعية فالو في سن الرضاعة، ولكن في حالات نادرة لا يتم اكتشاف الحالة حتى سن البلوغ.

تتم مراقبة جميع الأطفال المصابين برباعية فالو عن كثب من قبل فريقنا في برنامج القلب الخلقي للأطفال، الذي يضع خطة علاجية بناءً على الاحتياجات الفردية لطفلك.

علاج رباعية فالو

رباعية فالو التي تصيب الاطفال

يحتاج الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم برباعية فالو إلى سلسلة من جراحات القلب، يشار إليها باسم الإصلاح الكامل، لعلاج العيوب المرتبطة بهذه الحالة، يتضمن ذلك إجراءات لإغلاق ثقب بين غرف الضخ في القلب، وإصلاح أو استبدال صمام القلب الضيق، وتوسيع الشرايين الرئوية لضمان وصول الدم إلى الرئتين، واختلاطه بالأكسجين، والدوران بشكل فعال عبر الجسم، عادة ما تحدث أولى هذه العمليات الجراحية في وقت ما في السنة الأولى من الحياة.

رباعية فالو

في بعض الحالات، عندما يحتاج دم طفلك إلى مزيد من الأكسجين ولكنه صغير جداً بحيث لا يمكن إصلاحه بشكل كامل، يتم إجراء عملية جراحية مؤقتة، أثناء هذا الإجراء، تُستخدم تحويلة لإنشاء مسار جديد للدم للانتقال من القلب إلى الرئتين، سيخضع طفلك بعد ذلك لعمليات جراحية إضافية بمجرد أن يكون جاهزاً، تتم متابعة الأطفال المصابين برباعية فالو عن كثب من قبل طبيب القلب الذي تتابعين معه حالة طفلك منذ الولادة.